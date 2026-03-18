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    Deutlicher Kurssprung bei der Commerzbank Aktie - 18.03.2026

    Am 18.03.2026 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um +5,06 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Commerzbank Aktie - 18.03.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.03.2026

    Mit einer Performance von +5,06 % konnte die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +0,09 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 34,06. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Commerzbank Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,62 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um +9,64 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,35 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Commerzbank einen Rückgang von -9,72 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

    Commerzbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,64 %
    1 Monat -2,35 %
    3 Monate -6,62 %
    1 Jahr +34,60 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Übernahmefantasie der Commerzbank durch UniCredit und um Kurs- sowie Bewertungsfragen. Realistische Angebotspreise basieren auf Kennzahlen: Kurs ca. 30,9–32,5 €, VWAP 3 Monate ~31–32 €, Mindestpreis ~31–32 €. Prämien von 20–40% sind Thema; realistischer Übernahmepreis 40–42 €, bei Konkurrenz 42–45 €. Technisch wird eine Widerstandszone um 34 € diskutiert.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,38 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,23 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,71 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,85 %. ING Group legt um +1,10 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +0,97 %.

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    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    +3,98 %
    +9,37 %
    -1,98 %
    -6,30 %
    +35,91 %
    +267,99 %
    +521,44 %
    +304,00 %
    -63,39 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100



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