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    Unicredit baut bis zu 400 IT-Stellen in Deutschland ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit will Hunderte IT Stellen in Deutschlands
    • 300 bis 400 Jobs sollen bis Ende 2027 abgebautnoch
    • Stellen sollen teilweise nach Rumänien verlagertso
    Unicredit baut bis zu 400 IT-Stellen in Deutschland ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mailänder Großbank Unicredit will Hunderte Stellen bei IT-Diensten in Deutschland streichen. Bis Ende 2027 sollen 300 bis 400 Jobs abgebaut werden, wie ein Konzernsprecher mitteilte. Der Prozess werde sozialverträglich ablaufen im engen Austausch mit dem Betriebsrat.

    Zuvor hatte das "Manager Magazin" berichtet. Demnach sollen die Stellen, die bisher größtenteils in München angesiedelt seien, teils nach Rumänien verlagert werden.

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    Bei den Jobs gehe es um eine separate Einheit von IT-Diensten für die Unicredit-Gruppe an verschiedenen deutschen Standorten, nicht um Arbeitsplätze bei der Hypovereinsbank (HVB), wie der Sprecher betonte. Ziel seien Kosteneinsparungen und eine stärker integrierte und einheitlichere Präsenz. Mit der HVB ist die Unicredit seit Jahren stark in Deutschland vertreten. Insgesamt hat die Mailänder Bank mehr als 8.000 Stellen in Deutschland, die allermeisten bei der HVB.

    Unicredit-Chef Andrea Orcel, der die Commerzbank übernehmen will und jüngst ein milliardenschweres Angebot ankündigte, betont immer wieder die hohe Profitabilität und Kostendisziplin in seinem Haus. Orcel sieht Chancen in einem kombinierten Geschäft von Commerzbank und HVB mit Privat- und Mittelstandskunden. Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter fürchten einen Stellenabbau bei der Commerzbank, sollte es zur Übernahme durch die Unicredit kommen./als/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,47 % und einem Kurs von 33,86 auf Tradegate (18. März 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +9,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,17 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +0,89 %/+15,73 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Unicredit‑Übernahmeankündigung und deren Auswirkungen auf Kurs, Bewertung und Kontrolle der Commerzbank. Es wird die Kurskopplung an Unicredit, mögliche Aufkaufstrategien über Dritte, regulatorische Abläufe (VWAP, Zeitfenster, Kapitalerhöhung), Erwartung eines verbesserten Angebots, Kritik am staatlichen Teilverkauf sowie Vergleiche zur Profitabilität (Cost‑to‑income) und Pläne zur Beschleunigung der Ergebnissteigerung diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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