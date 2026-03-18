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    Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Jetzt Chancen nutzen!

    Trotz rückläufiger Inlandsnachfrage verzeichnet der Konzern 2025 wachsende Aufträge, stabile Umsätze, ein unter Erwartung sinkendes EBIT und stellt zugleich die Weichen für einen Führungswechsel.

    Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Jetzt Chancen nutzen!
    • Auftragseingang steigt vorläufig um rund 6 % auf ca. 484 Mio. Euro (Vj. 456 Mio. €), getrieben durch unerwartet große Auslandsaufträge; Inlandsnachfrage rückläufig.
    • Konzernumsatz 2025 leicht erhöht auf 492 Mio. Euro (Vj. 488 Mio. €).
    • Betriebsergebnis (EBIT) sinkt auf rund 69 Mio. Euro (Vj. 85 Mio. €, −19 %), liegt aber deutlich über den zu Jahresbeginn geäußerten Erwartungen.
    • Auftragsbestand zum 31.12.2025 bei rund 91 Mio. Euro (Vj. 99 Mio. €).
    • Dividendenvorschlag für 2025: 9,50 € je Stammaktie und 9,55 € je Vorzugsaktie (Vj. 11,00 € bzw. 11,05 €); danach soll eine an der Ausschüttung orientierte Prämie an inländische Beschäftigte gezahlt werden.
    • Benedikt Hermle (37) wird zum 1. November 2026 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt (seit 2018 im Vorstand; zuständig für Produktion, Service und Personal).

    Der Kurs von Maschinenfabrik Berthold Hermle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 161,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,89 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 162,00EUR das entspricht einem Plus von +0,62 % seit der Veröffentlichung.


    Maschinenfabrik Berthold Hermle

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    ISIN:DE0006052830WKN:605283





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