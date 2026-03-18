Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Jetzt Chancen nutzen!
Trotz rückläufiger Inlandsnachfrage verzeichnet der Konzern 2025 wachsende Aufträge, stabile Umsätze, ein unter Erwartung sinkendes EBIT und stellt zugleich die Weichen für einen Führungswechsel.
- Auftragseingang steigt vorläufig um rund 6 % auf ca. 484 Mio. Euro (Vj. 456 Mio. €), getrieben durch unerwartet große Auslandsaufträge; Inlandsnachfrage rückläufig.
- Konzernumsatz 2025 leicht erhöht auf 492 Mio. Euro (Vj. 488 Mio. €).
- Betriebsergebnis (EBIT) sinkt auf rund 69 Mio. Euro (Vj. 85 Mio. €, −19 %), liegt aber deutlich über den zu Jahresbeginn geäußerten Erwartungen.
- Auftragsbestand zum 31.12.2025 bei rund 91 Mio. Euro (Vj. 99 Mio. €).
- Dividendenvorschlag für 2025: 9,50 € je Stammaktie und 9,55 € je Vorzugsaktie (Vj. 11,00 € bzw. 11,05 €); danach soll eine an der Ausschüttung orientierte Prämie an inländische Beschäftigte gezahlt werden.
- Benedikt Hermle (37) wird zum 1. November 2026 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt (seit 2018 im Vorstand; zuständig für Produktion, Service und Personal).
Der Kurs von Maschinenfabrik Berthold Hermle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 161,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,89 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 162,00EUR das entspricht einem Plus von +0,62 % seit der Veröffentlichung.
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