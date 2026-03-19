Block vor Neubewertung? Truist sieht fast 30 Prozent Kurspotenzial!

Hinter dieser positiveren Einschätzung stehen mehrere Faktoren: Zum einen sieht Truist bessere Chancen für steigende Margen, als sie der Markt bislang einpreist. Dazu dürften auch die jüngsten Kostensenkungen beitragen, nachdem Block seine Belegschaft deutlich verkleinert hat. Zum anderen sei die Bewertung inzwischen deutlich attraktiver geworden. Nach dem Rücksetzer wird die Aktie auf Basis der erwarteten Gewinne für 2027 nur noch mit einem vergleichsweise niedrigen Multiplikator gehandelt.

Die Aktien von Block könnten nach Ansicht von Truist Securities vor einer Aufholjagd stehen. Die Analysten stuften den Fintech-Wert von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhten das Kursziel von 72 auf 77 US-Dollar. Ausgehend vom Schlusskurs am Dienstag an der NYSE ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von mehr als 29 Prozent.

Operativ macht Truist vor allem bei Square neue Dynamik aus. So legte das neu hinzugewonnene Zahlungsvolumen im 4. Quartal um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Daraus könnte sich 2026 ein stärkerer Schub für das gesamte Volumenwachstum ergeben, mit der Aussicht auf eine weitere Beschleunigung im Jahr 2027.

Auch bei der Cash App erkennt die Bank frische Impulse. Nachdem die Zahl der monatlich aktiven Nutzer über einen längeren Zeitraum kaum gewachsen war, kamen in den vergangenen zwei Quartalen rund zwei Millionen hinzu. Laut Truist liefern unter anderem Zusatzangebote wie Borrow und Green Rückenwind, da sie die Nutzung der Plattform intensivieren.

Zusätzliche Fantasie liefert der US-Heimatmarkt: Die Zahl der neuen Unternehmensanträge in den USA ist zuletzt um 15 Prozent gestiegen. Das könnte Square bei der Kundengewinnung unterstützen. Gleichzeitig sorgt das internationale Geschäft weiterhin für überdurchschnittliches Wachstum. Block ist für Truist damit derzeit der bevorzugte "Value"-Wert im Zahlungs- und Fintech-Sektor.

Der Analystenkonsens für Block ist aktuell überwiegend positiv. Von den insgesamt 44 Bewertungen fallen 13 in die Kategorie "Strong Buy", 22 in die Kategorie "Buy" und 7 in die Kategorie "Hold". Nur zwei Analysten sehen sie als "Underperform", während sie von keinem Analysten mit "Sell" bewertet wird.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



