    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlock (A) AktievorwärtsNachrichten zu Block (A)

    Fintech-Aktie

    749 Aufrufe 749 0 Kommentare 0 Kommentare

    Block vor Neubewertung? Truist sieht fast 30 Prozent Kurspotenzial!

    Truist stuft Block von "Hold" auf "Buy" hoch und sieht fast 30 Prozent Kurspotenzial. Besseres Geschäftswachstum, kostensenkende Maßnahmen und eine attraktive Bewertung machen die Aktie zum Favoriten im Fintech-Sektor.

    Für Sie zusammengefasst
    Fintech-Aktie - Block vor Neubewertung? Truist sieht fast 30 Prozent Kurspotenzial!
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Die Aktien von Block könnten nach Ansicht von Truist Securities vor einer Aufholjagd stehen. Die Analysten stuften den Fintech-Wert von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhten das Kursziel von 72 auf 77 US-Dollar. Ausgehend vom Schlusskurs am Dienstag an der NYSE ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von mehr als 29 Prozent.

    Hinter dieser positiveren Einschätzung stehen mehrere Faktoren: Zum einen sieht Truist bessere Chancen für steigende Margen, als sie der Markt bislang einpreist. Dazu dürften auch die jüngsten Kostensenkungen beitragen, nachdem Block seine Belegschaft deutlich verkleinert hat. Zum anderen sei die Bewertung inzwischen deutlich attraktiver geworden. Nach dem Rücksetzer wird die Aktie auf Basis der erwarteten Gewinne für 2027 nur noch mit einem vergleichsweise niedrigen Multiplikator gehandelt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.476,86€
    Basispreis
    16,56
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.255,97€
    Basispreis
    16,67
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Block (A)

    -3,26 %
    -9,54 %
    +9,65 %
    -11,02 %
    -3,94 %
    -20,72 %
    -74,52 %
    +380,00 %
    +342,54 %
    ISIN:US8522341036WKN:A143D6

    Operativ macht Truist vor allem bei Square neue Dynamik aus. So legte das neu hinzugewonnene Zahlungsvolumen im 4. Quartal um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Daraus könnte sich 2026 ein stärkerer Schub für das gesamte Volumenwachstum ergeben, mit der Aussicht auf eine weitere Beschleunigung im Jahr 2027.

    Auch bei der Cash App erkennt die Bank frische Impulse. Nachdem die Zahl der monatlich aktiven Nutzer über einen längeren Zeitraum kaum gewachsen war, kamen in den vergangenen zwei Quartalen rund zwei Millionen hinzu. Laut Truist liefern unter anderem Zusatzangebote wie Borrow und Green Rückenwind, da sie die Nutzung der Plattform intensivieren.

    Zusätzliche Fantasie liefert der US-Heimatmarkt: Die Zahl der neuen Unternehmensanträge in den USA ist zuletzt um 15 Prozent gestiegen. Das könnte Square bei der Kundengewinnung unterstützen. Gleichzeitig sorgt das internationale Geschäft weiterhin für überdurchschnittliches Wachstum. Block ist für Truist damit derzeit der bevorzugte "Value"-Wert im Zahlungs- und Fintech-Sektor.

    Der Analystenkonsens für Block ist aktuell überwiegend positiv. Von den insgesamt 44 Bewertungen fallen 13 in die Kategorie "Strong Buy", 22 in die Kategorie "Buy" und 7 in die Kategorie "Hold". Nur zwei Analysten sehen sie als "Underperform", während sie von keinem Analysten mit "Sell" bewertet wird.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fintech-Aktie Block vor Neubewertung? Truist sieht fast 30 Prozent Kurspotenzial! Truist stuft Block von "Hold" auf "Buy" hoch und sieht fast 30 Prozent Kurspotenzial. Besseres Geschäftswachstum, kostensenkende Maßnahmen und eine attraktive Bewertung machen die Aktie zum Favoriten im Fintech-Sektor.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     