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    Türkei verstärkt nach Abschuss von Raketen aus dem Iran erneut Abwehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Tuerkei stationiert Patriot System in Adana jetzt1
    • Drei Raketen aus Iran an suedgrenze abgefangen2026
    • Patriot System von Ramstein nach Adana verlegt2026
    Türkei verstärkt nach Abschuss von Raketen aus dem Iran erneut Abwehr
    Foto: Siarhei - 356130783

    ISTANBUL (dpa-AFX) - Nach dem Abschuss von drei Raketen aus dem Iran verstärkt die Türkei erneut ihre Flugabwehr. In der südtürkischen Provinz Adana werde zusätzlich ein Patriot-Raketenabwehrsystem stationiert, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums auf dem Nato-Stützpunkt Incirlik in Adana mit. Es soll demnach vom US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz dorthin verlegt werden. Es war zunächst unklar, welches Land das System zur Verfügung stellt.

    Seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden bereits drei Raketen aus dem Iran von einem Nato-Abwehrsystem an der Südgrenze in der Türkei abgefangen, zuletzt am Freitag. Sirenen waren Medienberichten zufolge am Nato-Stützpunkt Incirlik zu hören gewesen, wo auch US-Soldaten stationiert sind.

    Bereits vergangene Woche hatte die Türkei ihre Verteidigung verstärkt und ein zusätzliches Raketen-Abwehrsystem in der osttürkischen Provinz Malatya stationiert./jam/DP/stk





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