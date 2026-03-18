Novo Nordisk Aktie heute im Minus (32,51€) - 18.03.2026

Mit einer Performance von -2,78 % musste die Novo Nordisk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute bei der Novo Nordisk Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Novo Nordisk, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,66 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -23,44 % verloren.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,78 % 1 Monat -19,76 % 3 Monate -17,66 % 1 Jahr -54,77 %

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverlauf, Bewertung und Aussichten der Novo Nordisk-Aktie. Diskutiert werden jüngstes Langzeittief (rd. €31,50) mit möglichem Retest oder weiterem Absturz, Unterstützungs-/Widerstandsmarken (u.a. ~28/29–30 und ~38–40), technische Signale (Bullenflagge), Volatilität/Manipulationsvorwürfe, niedriges KGV, Marktstellung bei GLP‑1/Diabetes versus Konkurrenz (Lilly) und Unsicherheit beim künftigen Wachstum.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 110,50 Mrd. € wert.

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Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.