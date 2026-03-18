Mensch und Maschine Software - Aktie steigt rasant +4,56 % - 18.03.2026

Die Mensch und Maschine Software Aktie notiert aktuell bei 36,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,56 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,60 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Mensch und Maschine Software Aktie. Nach einem Plus von +0,86 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 36,65€, mit einem Plus von +4,56 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Mensch und Maschine Software SE ist ein führender Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen, stark in Europa vertreten und einer der größten Autodesk-Partner weltweit. Sie bieten Software für CAD, CAM und BIM sowie Schulungen und Beratungen an. Wichtige Konkurrenten sind Autodesk, Dassault Systèmes und Siemens PLM Software. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Partnerschaften, ein umfassendes Schulungsangebot und kundenspezifische Lösungen.

Obwohl sich die Mensch und Maschine Software Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,92 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Mensch und Maschine Software -21,71 % verloren.

Mensch und Maschine Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,89 % 1 Monat -8,18 % 3 Monate -18,92 % 1 Jahr -30,14 %

Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 634,51 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Mensch und Maschine Software

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. Nemetschek notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Paccar notiert im Plus, mit +0,30 %.

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Ob die Mensch und Maschine Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mensch und Maschine Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.