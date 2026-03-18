China stoppt Soja-Bestellungen, US-Farmer im "perfekten Sturm"

Was als vorsichtige Korrektur begann, hat sich zu einem Preisverfall gesteigert, der für einige Sojafarmer zu einer existenziellen Krise werden könnte. Die Ursache ist ein "Perfect Storm" aus drei Richtungen: Ein pokerndes China, ein aggressiv wachsendes Brasilien und eine fast schon trotzige Produktionssteigerung im eigenen Land.

Der Parkettboden der Warenterminbörse Chicago Board of Trade (CBOT) erlebte in den letzten Tagen dramatische Szenen, wie man sie lange nicht mehr gesehen hat. Die Preise für Sojabohnen sackten schlagartig so stark ab, dass automatische Handelsstopps ausgelöst wurden – das Schreckgespenst der Rohstoffhändler.

Der wichtigste Käufer der Welt, China, hat Neuaufträge mehr oder weniger gestoppt. Statt der sonst üblichen knapp 500.000 Tonnen wurden zuletzt lediglich noch für 83.000 Tonnen Verträge abgeschlossen, wie aus den wöchentlichen USDA-Daten hervorgeht. Zwar fließen offiziell noch Lieferungen aus alten Verträgen nach Peking, doch ohne Neugeschäft leert sich das Auftragsbuch der USA rapide.

Eigentlich sollte bei den für Ende März geplanten Gesprächen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping über zusätzliche Agrarkäufe gesprochen werden. US-Sojaanbauer hatten auf ein Zusatzgeschäft im Volumen von 8 Millionen Tonnen Soja spekuliert. Stattdessen zieht sich China nun fast komplett zurück und Trump hat den geplanten Gipfel um einen Monat verschoben und sogar gedroht, ihn ganz platzen zu lassen.

Händler fürchten eine Wiederholung der großen Käuferstreiks vergangener Jahre. Wenn China nicht als "Abnehmer der letzten Instanz" fungiert, bricht der wichtigste Abnehmer für die Hülsenfrüchte weg. Die aktuelle Zurückhaltung Pekings wird am Markt klar als politisches Druckmittel interpretiert.

Während die USA und China politisch taktieren, schafft Brasilien Fakten auf dem Feld. Mit einer prognostizierten Rekordernte von mehr als 183 Millionen Tonnen überschwemmt der südamerikanische Rivale den Weltmarkt mit günstiger Ware. Trotz vereinzelt berichteter Qualitätsprobleme bei Verladern wie Cargill bleibt brasilianische Soja das Maß aller Dinge beim Preis. Für die US-Farmer ist das ein Doppelschlag: Sie verlieren nicht nur Marktanteile in Asien, sondern müssen zusehen, wie ihre Preise durch das globale Überangebot massiv unter Druck geraten.

Etwas paradox erscheint vor diesem Hintergrund die Reaktion der US-Farmer. Obwohl das Land bereits 2025 eine Rekordernte einfuhr und die Speicher noch gut gefüllt sind, planen die Landwirte für 2026 eine weitere Ausweitung der Soja-Anbauflächen. Es ist eine Flucht nach vorn: Da die Maispreise aufgrund hoher Inputkosten (Dünger, Saatgut) noch unattraktiver sind, setzen viele Farmer auf die vermeintlich pflegeleichtere Sojabohne. Und vielleicht auch wieder auf Subventionen aus Washington.

Auf Dauer kann das aber nicht gut gehen. Mehr Fläche bei ohnehin hohen Lagerbeständen führt unweigerlich zu einem massiven Lageraufbau. Laut USDA-Prognosen könnten die Bestände am Ende der Saison 2026/27 auf ein Niveau steigen, das die Preise über Jahre deckeln wird.

Experten warnen: Wenn der politische Knoten zwischen Washington und Peking nicht platzt, könnte die Talfahrt bei den Sojapreisen langfristig anhalten. Für Präsident Trump steht viel auf dem Spiel: Die US-Farmer bilden das Rückgrat seiner Wählerschaft – und da im Herbst die entscheidenden Zwischenwahlen anstehen, könnte der Preissturz auf den Feldern des Mittleren Westens für die Republikaner zu einer Belastungsprobe werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion