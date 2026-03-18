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    KI-Kompetenzen als Engpass

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    Amadeus Fire und Leaders of AI starten Partnerschaft / Strategische Kooperation soll Führungskräfte systematisch für den Einsatz Künstlicher Intelligenz qualifizieren (FOTO)

    KI-Kompetenzen als Engpass - Amadeus Fire und Leaders of AI starten Partnerschaft / Strategische Kooperation soll Führungskräfte systematisch für den Einsatz Künstlicher Intelligenz qualifizieren (FOTO)
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    Frankfurt am Main (ots) - Während Unternehmen in Deutschland zunehmend in
    Künstliche Intelligenz investieren, bleibt der Aufbau entsprechender Kompetenzen
    in vielen Organisationen hinter den technologischen Ambitionen zurück. Vor
    diesem Hintergrund haben die Amadeus Fire Group (Prime Standard, ISIN:
    DE0005093108) und das Weiterbildungsunternehmen Leaders of AI eine strategische
    Kooperation vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist es, die Qualifizierung von
    Führungskräften im Bereich KI systematischer zu entwickeln und Weiterbildung
    stärker mit Talentvermittlung zu verknüpfen.

    Die Kooperation reagiert auf eine wachsende Lücke zwischen Technologieeinsatz
    und Kompetenzentwicklung. Laut einer aktuellen Untersuchung der Amadeus Fire
    Group im Auftrag der Initiative Allianz der Chancen sehen zwar 91 Prozent der
    Unternehmen KI als zentral für ihr Geschäftsmodell an, gleichzeitig plant jedoch
    nur rund ein Viertel kurzfristig größere Investitionen in die Weiterbildung der
    eigenen Belegschaft. Lediglich etwa 20 Prozent der Beschäftigten haben bislang
    eine KI-Schulung im Unternehmen erhalten.

    "Die wirtschaftliche Wirkung von Künstlicher Intelligenz hängt wesentlich davon
    ab, ob Unternehmen ihre Führungskräfte in die Lage versetzen, neue Technologien
    strategisch einzuordnen und produktiv zu nutzen", sagt Robert von Wülfing, CEO
    der Amadeus Fire Group. "Mit Leaders of AI verbinden wir spezialisierte
    KI-Weiterbildung mit unserer Expertise in Talententwicklung und
    Personaldienstleistungen. Das schafft einen direkten Zugang zu Kompetenzen, die
    für viele Unternehmen zunehmend zum Wettbewerbsfaktor werden."

    Verzahnung von Weiterbildung und Talentmarkt

    Die Kooperation umfasst mehrere Bausteine. So sollen KI-Führungskräfteprogramme
    von Leaders of AI in das Weiterbildungsportfolio der Amadeus Fire Group
    integriert werden. Gleichzeitig erhalten Absolventinnen und Absolventen
    entsprechender Programme einen strukturierten Zugang zu Karriere- und
    Vermittlungsangeboten im Netzwerk der Personaldienstleistungen.

    Darüber hinaus planen beide Partner gemeinsame Marktaktivitäten im B2B-Umfeld.
    Dazu zählen unter anderem Webinare und Veranstaltungen für Unternehmen. Die
    ersten Formate starten bereits in Kürze.

    "Der Engpass bei der Einführung von KI liegt in vielen Unternehmen nicht primär
    bei der Technologie, sondern bei den organisatorischen und strategischen
    Fähigkeiten, sie sinnvoll einzusetzen. Sowie Führungskräften, die diese
    Transformation vorantreiben", sagt Dominic von Proeck, CEO von Leaders of AI.
    "Die Partnerschaft mit Amadeus Fire verbindet hochwertige KI-Ausbildung mit
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amadeus FiRe Aktie

    Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 24,90 auf Tradegate (18. März 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amadeus FiRe Aktie um -3,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amadeus FiRe bezifferte sich zuletzt auf 135,26 Mio..

    Amadeus FiRe zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9300 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +257,43 %/+281,53 % bedeutet.

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