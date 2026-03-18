Amadeus Fire und Leaders of AI starten Partnerschaft / Strategische Kooperation soll Führungskräfte systematisch für den Einsatz Künstlicher Intelligenz qualifizieren (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amadeus FiRe Aktie Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 24,90 auf Tradegate (18. März 2026, 13:11 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amadeus FiRe Aktie um -3,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,64 %. Die Marktkapitalisierung von Amadeus FiRe bezifferte sich zuletzt auf 135,26 Mio.. Amadeus FiRe zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9300 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +257,43 %/+281,53 % bedeutet.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Amadeus FiRe - Ressource Mensch und Verstand Amadeus FiRe +0,61 % Aktie 23 Aufrufe heute carcat gestern 16:39

Frankfurt am Main (ots) - Während Unternehmen in Deutschland zunehmend inKünstliche Intelligenz investieren, bleibt der Aufbau entsprechender Kompetenzenin vielen Organisationen hinter den technologischen Ambitionen zurück. Vordiesem Hintergrund haben die Amadeus Fire Group (Prime Standard, ISIN:DE0005093108) und das Weiterbildungsunternehmen Leaders of AI eine strategischeKooperation vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist es, die Qualifizierung vonFührungskräften im Bereich KI systematischer zu entwickeln und Weiterbildungstärker mit Talentvermittlung zu verknüpfen.Die Kooperation reagiert auf eine wachsende Lücke zwischen Technologieeinsatzund Kompetenzentwicklung. Laut einer aktuellen Untersuchung der Amadeus FireGroup im Auftrag der Initiative Allianz der Chancen sehen zwar 91 Prozent derUnternehmen KI als zentral für ihr Geschäftsmodell an, gleichzeitig plant jedochnur rund ein Viertel kurzfristig größere Investitionen in die Weiterbildung dereigenen Belegschaft. Lediglich etwa 20 Prozent der Beschäftigten haben bislangeine KI-Schulung im Unternehmen erhalten."Die wirtschaftliche Wirkung von Künstlicher Intelligenz hängt wesentlich davonab, ob Unternehmen ihre Führungskräfte in die Lage versetzen, neue Technologienstrategisch einzuordnen und produktiv zu nutzen", sagt Robert von Wülfing, CEOder Amadeus Fire Group. "Mit Leaders of AI verbinden wir spezialisierteKI-Weiterbildung mit unserer Expertise in Talententwicklung undPersonaldienstleistungen. Das schafft einen direkten Zugang zu Kompetenzen, diefür viele Unternehmen zunehmend zum Wettbewerbsfaktor werden."Verzahnung von Weiterbildung und TalentmarktDie Kooperation umfasst mehrere Bausteine. So sollen KI-Führungskräfteprogrammevon Leaders of AI in das Weiterbildungsportfolio der Amadeus Fire Groupintegriert werden. Gleichzeitig erhalten Absolventinnen und Absolventenentsprechender Programme einen strukturierten Zugang zu Karriere- undVermittlungsangeboten im Netzwerk der Personaldienstleistungen.Darüber hinaus planen beide Partner gemeinsame Marktaktivitäten im B2B-Umfeld.Dazu zählen unter anderem Webinare und Veranstaltungen für Unternehmen. Dieersten Formate starten bereits in Kürze."Der Engpass bei der Einführung von KI liegt in vielen Unternehmen nicht primärbei der Technologie, sondern bei den organisatorischen und strategischenFähigkeiten, sie sinnvoll einzusetzen. Sowie Führungskräften, die dieseTransformation vorantreiben", sagt Dominic von Proeck, CEO von Leaders of AI."Die Partnerschaft mit Amadeus Fire verbindet hochwertige KI-Ausbildung mit