KI-Kompetenzen als Engpass
Amadeus Fire und Leaders of AI starten Partnerschaft / Strategische Kooperation soll Führungskräfte systematisch für den Einsatz Künstlicher Intelligenz qualifizieren (FOTO)
Künstliche Intelligenz investieren, bleibt der Aufbau entsprechender Kompetenzen
in vielen Organisationen hinter den technologischen Ambitionen zurück. Vor
diesem Hintergrund haben die Amadeus Fire Group (Prime Standard, ISIN:
DE0005093108) und das Weiterbildungsunternehmen Leaders of AI eine strategische
Kooperation vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist es, die Qualifizierung von
Führungskräften im Bereich KI systematischer zu entwickeln und Weiterbildung
stärker mit Talentvermittlung zu verknüpfen.
Die Kooperation reagiert auf eine wachsende Lücke zwischen Technologieeinsatz
und Kompetenzentwicklung. Laut einer aktuellen Untersuchung der Amadeus Fire
Group im Auftrag der Initiative Allianz der Chancen sehen zwar 91 Prozent der
Unternehmen KI als zentral für ihr Geschäftsmodell an, gleichzeitig plant jedoch
nur rund ein Viertel kurzfristig größere Investitionen in die Weiterbildung der
eigenen Belegschaft. Lediglich etwa 20 Prozent der Beschäftigten haben bislang
eine KI-Schulung im Unternehmen erhalten.
"Die wirtschaftliche Wirkung von Künstlicher Intelligenz hängt wesentlich davon
ab, ob Unternehmen ihre Führungskräfte in die Lage versetzen, neue Technologien
strategisch einzuordnen und produktiv zu nutzen", sagt Robert von Wülfing, CEO
der Amadeus Fire Group. "Mit Leaders of AI verbinden wir spezialisierte
KI-Weiterbildung mit unserer Expertise in Talententwicklung und
Personaldienstleistungen. Das schafft einen direkten Zugang zu Kompetenzen, die
für viele Unternehmen zunehmend zum Wettbewerbsfaktor werden."
Verzahnung von Weiterbildung und Talentmarkt
Die Kooperation umfasst mehrere Bausteine. So sollen KI-Führungskräfteprogramme
von Leaders of AI in das Weiterbildungsportfolio der Amadeus Fire Group
integriert werden. Gleichzeitig erhalten Absolventinnen und Absolventen
entsprechender Programme einen strukturierten Zugang zu Karriere- und
Vermittlungsangeboten im Netzwerk der Personaldienstleistungen.
Darüber hinaus planen beide Partner gemeinsame Marktaktivitäten im B2B-Umfeld.
Dazu zählen unter anderem Webinare und Veranstaltungen für Unternehmen. Die
ersten Formate starten bereits in Kürze.
"Der Engpass bei der Einführung von KI liegt in vielen Unternehmen nicht primär
bei der Technologie, sondern bei den organisatorischen und strategischen
Fähigkeiten, sie sinnvoll einzusetzen. Sowie Führungskräften, die diese
Transformation vorantreiben", sagt Dominic von Proeck, CEO von Leaders of AI.
"Die Partnerschaft mit Amadeus Fire verbindet hochwertige KI-Ausbildung mit
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amadeus FiRe Aktie
Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 24,90 auf Tradegate (18. März 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amadeus FiRe Aktie um -3,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Amadeus FiRe bezifferte sich zuletzt auf 135,26 Mio..
Amadeus FiRe zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9300 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +257,43 %/+281,53 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amadeus FiRe - 509310 - DE0005093108
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amadeus FiRe. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Weiteres Problem ist hier das KI Monster. Die Softwareunternehmen werden ja reihenweise abgestraft, da davon auszugehen ist dass ihr Job in ein paar Jahren für kleines Geld von der KI übernommen wird. Dann hat Amadeus Fire ein massives Problem. Und zwar in beiden Sektoren. Gerade im IT Sektor, etc. vermitteln sie Arbeitskräfte. Das macht dann aber die KI. Ganze Berufsgruppen werden dem Erdboden gleich gemacht. Insbesondere in den Bereichen wo Amadeus ihre Personalvermittlung betreibt. Aber auch der Bereich Weiterbildung wird disruptiert. Man muss dann keine Arbeitskräfte mehr in diesen Bereichen weiterbilden. Das macht ja alles die KI. Auch kann die KI viel besser weiterbilden als Amadeus Fire. Amadeus steckt bereits im Maul vom KI Monster.
In Deutschland geht’s nie mehr aufwärts. Es geht weiter abwärts. In Zeiten von der Brandmauer werden die linksgrünen Minderheiten ihren Stuss in jede politische Entscheidung miteinbringen.
Moin,