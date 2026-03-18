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    Neue EU-Rechtsform soll Unternehmensgründungen erleichtern

    Wirtschaft - Neue EU-Rechtsform soll Unternehmensgründungen erleichtern
    Foto: Europäische Kommission (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Kommission hat am Mittwoch ihren Vorschlag für ein neues einheitliches Regelwerk für Unternehmen in der EU vorgelegt. Ziel von "EU Inc." sei es, es Unternehmen in der gesamten EU zu erleichtern, zu gründen, zu operieren und zu wachsen, teilte die Brüsseler Behörde mit.

    "EU Inc." ist demnach ein optionaler, standardmäßig digitaler europäischer Unternehmensrahmen. Der Vorschlag sieht vor, dass Unternehmen innerhalb von 48 Stunden und für weniger als 100 Euro gegründet werden können, ohne Mindestkapitalanforderungen. Dies soll die Wettbewerbsfähigkeit der EU steigern und die Fragmentierung des Binnenmarkts verringern.

    EU Inc. bietet Unternehmen die Möglichkeit, ein harmonisiertes Regelwerk zu wählen, anstatt sich durch die verschiedenen nationalen Regelungen zu bewegen. Die Kommission teilte mit, dass dies besonders für innovative Unternehmen von Vorteil sei, die bisher mit 27 nationalen Rechtssystemen und über 60 Unternehmensformen konfrontiert waren. Der Vorschlag beinhaltet auch vollständig digitale Unternehmensprozesse und vereinfachte Insolvenzverfahren, um Gründern einen schnelleren Neustart zu ermöglichen.

    EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, dass Europa das Potenzial habe, der "beste Ort für Innovatoren" zu werden. "Mit EU Inc. machen wir es drastisch einfacher, ein Unternehmen in ganz Europa zu gründen und auszubauen." Die Kommission forderte das Europäische Parlament und den Rat auf, bis Ende 2026 eine Einigung über den Vorschlag zu erzielen, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Neue EU-Rechtsform soll Unternehmensgründungen erleichtern Die Europäische Kommission hat am Mittwoch ihren Vorschlag für ein neues einheitliches Regelwerk für Unternehmen in der EU vorgelegt. Ziel von "EU Inc." sei es, es Unternehmen in der gesamten EU zu erleichtern, zu …
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