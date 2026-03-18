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    China-Geschäft neu gestartet

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    Endlich grünes Licht: Peking erlaubt den Verkauf von Nvidias H200-Chips

    Nach monatelangem Warten darf Nvidia seine H200-Chips in China verkaufen und bereitet Groq-Chips für den Markt vor. CEO Huang spricht von starken Aufträgen.

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    China-Geschäft neu gestartet - Endlich grünes Licht: Peking erlaubt den Verkauf von Nvidias H200-Chips
    Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhoto

    Nvidia hat offiziell die Erlaubnis aus Peking erhalten, seine zweitstärksten künstlichen Intelligenz-Chips, die H200, in China zu verkaufen. Damit kann der US-Chiphersteller nach monatelangen Verzögerungen seine Produktion für den lukrativen Markt wieder aufnehmen, der früher 13 Prozent von Nvidias Gesamtumsatz ausmachte, wie Quellen von Reuters berichten.

    Der Schritt beendet eine Phase, in der trotz starker Nachfrage chinesischer Unternehmen und US-Exportgenehmigungen Peking den Import der Chips verzögerte. Nvidia-Chef Jensen Huang erklärte auf einer Pressekonferenz, dass das Unternehmen für den H200 Lizenzen für "viele Kunden in China" erhalten habe und bereits Bestellungen von "vielen" Unternehmen vorlägen, sodass die Produktion des Chips nun wieder aufgenommen werden könne. "Unsere Lieferkette läuft wieder auf Hochtouren." CNBC berichtete am Dienstag außerdem, dass Huang dem Medium gesagt habe, das Unternehmen habe nun die Freigabe sowohl aus den USA als auch aus China erhalten.

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    Zuletzt hatte Nvidia die Produktion des H200 im letzten Jahr eingestellt, nachdem die regulatorischen Hürden in den USA und China stark zugenommen hatten. Laut einer Einreichung bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission Ende Februar erhielt Nvidia eine US-Lizenz, um "geringe Mengen an H200-Produkten an bestimmte Kunden in China" zu verkaufen.

    Vorbereitung auf Groq-Chips für China

    Parallel plant Nvidia, eine Version des Groq-Chips für den chinesischen Markt vorzubereiten. Diese Chips sollen für sogenannte Inferenz-Aufgaben genutzt werden, bei denen KI-Systeme Fragen beantworten, Code schreiben oder Aufgaben für Nutzer erledigen. Eine Quelle erklärte gegenüber Reuters, dass die Chips nicht für China heruntergestuft würden, jedoch an andere Systeme angepasst werden könnten. Die Groq-Chips sollen voraussichtlich im Mai verfügbar sein.

    Nvidia möchte die Groq-Chips in Verbindung mit den Vera-Rubin-Chips einsetzen, die jedoch nicht nach China verkauft werden dürfen. Während Nvidia den Markt für Training von KI-Systemen dominiert, gibt es für Inferenzchips starke Konkurrenz durch chinesische Anbieter wie Baidu.

     

    Politisches Hin und Her

    Die Genehmigung markiert das Ende eines komplizierten Genehmigungsmarathons zwischen Nvidia und chinesischen wie US-amerikanischen Behörden. Das Wall Street Journal berichtete, dass im vergangenen Jahr die Trump-Administration den Export des H20-Prozessors nach China gestoppt, später aber wieder erlaubt hatte. Chinesische Unternehmen wurden jedoch zunächst vom Kauf abgehalten. Im Dezember erhielt Nvidia schließlich die US-Erlaubnis, H200-Chips zu verkaufen, unter der Bedingung, 25 Prozent der Erlöse mit der US-Regierung zu teilen.

    Huang erklärte bei Nvidias GTC-Veranstaltung, dass die Nachfragesignale aus China deutlich zugenommen hätten. Die chinesische Regierung äußerte sich bislang nicht direkt zu den finalen Genehmigungen.

    Die finanziellen Erwartungen für die H200-Verkäufe in China ließ Huang offen. Frühere Aussagen des Unternehmens bezifferten das Marktpotenzial für KI-Prozessoren in China jedoch auf mehrere Milliarden US-Dollar pro Jahr.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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