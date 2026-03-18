Verify CheckAI sorgt in großem Maßstab für KI-gestützte globale Kennzeichnungskonformität

MONTREAL, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Mit einem Schritt, der die Branche für verpackte Konsumgüter (CPG) neu prägen dürfte, startet Verify CheckAI als fortschrittlicher KI-Compliance-Kopilot, der speziell für die besonderen regulatorischen und verpackungsbezogenen Herausforderungen der CPG-Branche entwickelt wurde. Verify CheckAI prüft Verpackungs- und Kennzeichnungsunterlagen anhand kundenspezifischer Regeln sowie der Anforderungen relevanter globaler Regulierungsbehörden, damit Unternehmen regelkonform bleiben und Produkte schneller auf den Markt bringen können, ohne kostspielige Fehler zu riskieren.

Die KI-Lösung von GlobalVision unterstützt Führungskräfte in der CPG-Branche dabei, Produkteinführungen zu beschleunigen, Compliance abzusichern und kostspielige Fehler über jede SKU, jedes Etikett und jeden globalen Markt hinweg zu vermeiden.

Angesichts steigender SKU-Zahlen und strengerer Vorschriften stehen CPG-Unternehmen heute unter ständigem Druck, regelkonforme und verkaufsfertige Produkte für unterschiedliche globale Märkte bereitzustellen, ohne das Compliance-Risiko zu erhöhen oder Personal unnötig aufzustocken. Manuelle Prüfungen, menschliche Engpässe, verstreute Regelwerke sowie veraltete regelbasierte Systeme werden der Geschwindigkeit und dem Differenzierungsgrad moderner Markenverantwortlicher nicht mehr gerecht.

Im Gegensatz zu herkömmlicher Software nutzt Verify CheckAI KI, um alles von Angaben wie „Zero Calorie" über Allergenhinweise sowie Zutatenlisten bis hin zu Nährwerttabellen und Tabellen mit Angaben zu Nahrungsergänzungsmitteln im jeweiligen Kontext zu interpretieren sowie jedes Element sofort mit marktspezifischen Vorgaben globaler Behörden wie der FDA und EU-Regulierungsstellen abzugleichen. Auf diese Weise können die Experten Probleme schneller lösen und behalten gleichzeitig die Kontrolle.

Im Zentrum von Verify CheckAI steht ein zentraler, dynamischer Regelwerk-Hub: eine einzige verlässliche Quelle, in der globale regulatorische Anforderungen sowie markenspezifische Standards zusammengeführt werden und sich in Echtzeit weiterentwickeln. Teams können individuelle Regelwerke an einer Stelle einfach importieren und sofort über jede SKU, jedes Etikett sowie jeden Markt hinweg anwenden. Dieser einheitliche Ansatz macht Compliance zu einer skalierbaren operativen Fähigkeit statt zu einem fragmentierten manuellen Aufwand.