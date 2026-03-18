Direkt ohne Zeitverlust von deiner Lieblingsplattform aus traden

Heavy Trader finden auf Stock3 professionelle Charttools, Experten-Streams, weiterführenden Analysen und weitere Features, die die SMARTBROKER+ App momentan noch nicht bietet. Wer auf darauf nicht verzichten und trotzdem über SMARTBROKER+, zum Beispiel aufgrund der günstigen Gebühren und der breiten Assetauswahl – handeln möchte, kann über Brokerize beide Plattformen quasi verbinden und sein Trading noch weiter professionalisieren.

Wer bereits ein Depot bei SMARTBROKER+ hat, kann Brokerize ganz einfach für sich nutzen und damit seine Tradingchancen erweitern. So funktioniert’s: Einfach auf Stock3.de anmelden, Konto verknüpfen, SMARTBROKER+ als Broker auswählen und dann kann es auch schon losgehen – gewünschtes Wertpapier suchen und direkt aus dem Stock3-Terminal traden.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Stock3 bietet Tradingtools auf höchstem Niveau, dank derer man dicht am Markt agieren kann. SMARTBROKER+ dagegen ist eine verlässliche, hoch performante Trading-App, über die von Aktien über Derivate bis hin zu Kryptos vielfältige Assets gehandelt werden können. Die Depotführung ist kostenlos, die Tradinggebühren sind günstig und werden ab einer bestimmten Anzahl an Trades pro Quartal sogar noch niedriger. Damit spricht SMARTBROKER+ ganz gezielt auch anspruchsvolle, sehr aktive Kundinnen und Kunden an.

Der Stock3-Terminal bietet alles für Trader, die über die Standardfunktionen der App hinausgehen und direkt auf Basis von High-End-Tools traden wollen. Dieser Service ist für SMARTBROKER+ Kunden natürlich kostenlos.