    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlue Moon Metals AktievorwärtsNachrichten zu Blue Moon Metals
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Blue Moon konsolidiert das Germanium- und Gallium-Gebiet Apex durch den Erwerb der Gage-Liegenschaften von Liberty Gold

    Blue Moon konsolidiert das Germanium- und Gallium-Gebiet Apex durch den Erwerb der Gage-Liegenschaften von Liberty Gold
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    TORONTO, Ontario, 18. März 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) (- https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-construction-of-two ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb des Gage-Projekts (das „Gage-Projekt“) in Washington County, Süd-Utah, USA, von einer Tochtergesellschaft der Liberty Gold Corp. („Liberty Gold“) gegen eine Gegenleistung von 420.935 Stammaktien von Blue Moon sowie eine Netto-Schmelzabgabe („NSR“) in Höhe von 2,0 % auf bestimmte Konzessionen (die „Akquisition“) abgeschlossen hat.

     

    Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärt: „Nach dem Erwerb der Apex-Mine von Teck Resources, der am 16. März 2026 abgeschlossen wurde (siehe Pressemitteilungen vom 27. Februar und 16. März), stärkt dieser Erwerb unsere Landposition rund um die Mine und unsere Kontrolle über das wichtigste Germanium- und Galliumgebiet in Nordamerika. Das Gage-Projekt enthält ähnliche Brekzienröhren wie die Apex-Mine, die die einzige historische Primärmine für Germanium und Gallium in der westlichen Welt beherbergt, mit Gehalten, die 50- bis 100-mal höher sind als der Durchschnitt.“

     

    Das Gage-Projekt

     

    Das Gage-Projekt umfasst 181 nicht patentierte Bergbaukonzessionen auf Flächen des Bureau of Land Management sowie zwei Pachtverträge der Utah School and Institutional Trust Lands Administration („SITLA“) mit einer Gesamtfläche von 5.916 Hektar. Die Grundstücke liegen entlang eines nordwestlich verlaufenden Gürtels für kritische Metalle mit einer Länge von mehr als 5 Kilometern (der 5 historische Minen und über 20 zuvor identifizierte Prospektionsgebiete für kritische Mineralien umfasst) und umgeben die Apex-Mine.

     

    Das Gebiet gilt als äußerst vielversprechend für moderne Exploration und Entdeckung, einschließlich der Kartierung von Alterationen, regionaler geophysikalischer Untersuchungen und Bohrungen in der Tiefe. An den anderen kartierten Brekzienröhren (10 kartiert) oder regionalen Prospektionsgebieten (9 kartiert) sowie in zahlreichen anderen, noch unentdeckten Gebieten wurden bisher keine modernen Explorationsarbeiten durchgeführt. Frühere Bohrungen (1980, Musto) konzentrierten sich lediglich auf einen 600 Fuß hohen vertikalen Abschnitt einer einzigen Brekzienröhre, und es wird geschätzt, dass bis zu 10 Röhren vorhanden sein könnten, regional sogar noch viel mehr.

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Blue Moon konsolidiert das Germanium- und Gallium-Gebiet Apex durch den Erwerb der Gage-Liegenschaften von Liberty Gold TORONTO, Ontario, 18. März 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) (- https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-construction-of-two-poly-metallic-mines-in-norway-and-the-us/ -) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     