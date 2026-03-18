Blue Moon konsolidiert das Germanium- und Gallium-Gebiet Apex durch den Erwerb der Gage-Liegenschaften von Liberty Gold

TORONTO, Ontario, 18. März 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) (- https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-construction-of-two ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb des Gage-Projekts (das „Gage-Projekt“) in Washington County, Süd-Utah, USA, von einer Tochtergesellschaft der Liberty Gold Corp. („Liberty Gold“) gegen eine Gegenleistung von 420.935 Stammaktien von Blue Moon sowie eine Netto-Schmelzabgabe („NSR“) in Höhe von 2,0 % auf bestimmte Konzessionen (die „Akquisition“) abgeschlossen hat.

Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärt: „Nach dem Erwerb der Apex-Mine von Teck Resources, der am 16. März 2026 abgeschlossen wurde (siehe Pressemitteilungen vom 27. Februar und 16. März), stärkt dieser Erwerb unsere Landposition rund um die Mine und unsere Kontrolle über das wichtigste Germanium- und Galliumgebiet in Nordamerika. Das Gage-Projekt enthält ähnliche Brekzienröhren wie die Apex-Mine, die die einzige historische Primärmine für Germanium und Gallium in der westlichen Welt beherbergt, mit Gehalten, die 50- bis 100-mal höher sind als der Durchschnitt.“

Das Gage-Projekt

Das Gage-Projekt umfasst 181 nicht patentierte Bergbaukonzessionen auf Flächen des Bureau of Land Management sowie zwei Pachtverträge der Utah School and Institutional Trust Lands Administration („SITLA“) mit einer Gesamtfläche von 5.916 Hektar. Die Grundstücke liegen entlang eines nordwestlich verlaufenden Gürtels für kritische Metalle mit einer Länge von mehr als 5 Kilometern (der 5 historische Minen und über 20 zuvor identifizierte Prospektionsgebiete für kritische Mineralien umfasst) und umgeben die Apex-Mine.

Das Gebiet gilt als äußerst vielversprechend für moderne Exploration und Entdeckung, einschließlich der Kartierung von Alterationen, regionaler geophysikalischer Untersuchungen und Bohrungen in der Tiefe. An den anderen kartierten Brekzienröhren (10 kartiert) oder regionalen Prospektionsgebieten (9 kartiert) sowie in zahlreichen anderen, noch unentdeckten Gebieten wurden bisher keine modernen Explorationsarbeiten durchgeführt. Frühere Bohrungen (1980, Musto) konzentrierten sich lediglich auf einen 600 Fuß hohen vertikalen Abschnitt einer einzigen Brekzienröhre, und es wird geschätzt, dass bis zu 10 Röhren vorhanden sein könnten, regional sogar noch viel mehr.