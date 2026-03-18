The Trade Desk Registered (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 18.03.2026

Die The Trade Desk Registered (A) Aktie ist bisher um -4,95 % auf 20,540€ gefallen. Das sind -1,070 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der The Trade Desk Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,24 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,95 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die The Trade Desk Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -30,89 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um -14,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei The Trade Desk Registered (A) auf -33,53 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

The Trade Desk Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,62 % 1 Monat +1,41 % 3 Monate -30,89 % 1 Jahr -58,21 %

Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

Es gibt 433 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,93 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,61 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,63 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,35 %. Snap Inc legt um +0,27 % zu Roku Registered (A) notiert im Minus, mit -0,73 %.

The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.