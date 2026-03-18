Börsen Update Europa - 18.03. - FTSE Athex 20 stark +2,90 %

Der MDAX steht bei 29.602,71 PKT und gewinnt bisher +0,57 %. Top-Werte: Fielmann +3,93 %, AUMOVIO +3,07 %, HENSOLDT +2,46 % Flop-Werte: Wacker Chemie -3,88 %, Lanxess -3,54 %, Redcare Pharmacy -3,44 %

Der DAX steht bei 23.608,64 PKT und verliert bisher -0,39 %. Top-Werte: Commerzbank +3,24 %, Heidelberg Materials +2,64 %, DHL Group +1,16 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,26 %, Merck -2,02 %, Bayer -1,95 %

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:58) bei 3.565,62 PKT und fällt um -0,72 %.

Top-Werte: HENSOLDT +2,46 %, TeamViewer +2,21 %, Draegerwerk +1,68 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,26 %, Ottobock -1,98 %, Infineon Technologies -1,84 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:55) bei 5.737,76 PKT und fällt um -0,50 %.

Top-Werte: DHL Group +1,16 %, Schneider Electric +1,15 %, TotalEnergies +1,07 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -4,78 %, DANONE -3,13 %, Enel -2,95 %

Der ATX steht aktuell (13:59:57) bei 5.399,30 PKT und steigt um +1,11 %.

Top-Werte: BAWAG Group +3,69 %, PORR +3,47 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,94 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -4,64 %, Immofinanz -1,11 %, UNIQA Insurance Group -0,92 %

Der SMI steht bei 12.798,34 PKT und verliert bisher -0,87 %.

Top-Werte: Holcim +1,82 %, ABB +1,11 %, Sika -0,10 %

Flop-Werte: Nestle -3,54 %, Logitech International -3,11 %, Swisscom -2,92 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.970,03 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Societe Generale +2,76 %, LEGRAND +2,49 %, Thales +2,32 %

Flop-Werte: DANONE -3,13 %, Veolia Environnement -2,61 %, ENGIE -2,48 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.037,64 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,96 %, ABB +1,11 %, Sandvik +1,05 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -3,03 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -2,35 %, Tele2 (B) -2,18 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.330,00 PKT und steigt um +2,90 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,03 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,24 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,06 %

Flop-Werte: Public Power -4,65 %, Coca-Cola HBC -1,05 %, Viohalco -1,02 %