Israel greift iranische Gasindustrie an

TEHERAN (dpa-AFX) - Israel hat im Krieg gegen den Iran Medienberichten zufolge Teile der Gasindustrie am Persischen Golf bombardiert. Betroffen seien petrochemische Anlagen bei der Industriestadt Asalujeh, berichteten die Nachrichtenagenturen Tasnim und Mehr. Die Bombardierungen könnten weiteres Eskalationspotenzial in dem Krieg haben.

Die Zeitung "Times of Israel" meldete unter Berufung auf Regierungskreise, dass die Luftwaffe die iranische Gasproduktion im Süden des Landes angegriffen habe, darunter die größte derartige Anlage in der Provinz Buschehr. Laut dem Portal "Axios", das sich ebenfalls auf Regierungskreise bezog, sollen die Attacken mit den USA abgestimmt und koordiniert gewesen sein.