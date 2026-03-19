Micron beeindruckt mit Rekordzahlen, doch die Aktie schmiert nach Börsenschluss

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte Micron im zweiten Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 23,86 Milliarden US-Dollar, was deutlich über den prognostizierten 20,07 Milliarden US-Dollar lag. Im Vorjahresquartal hatte der Umsatz noch bei 8,05 Milliarden US-Dollar gelegen. Auch der Gewinn pro Aktie übertraf die Erwartungen der Analysten und lag bei 12,20 US-Dollar (bereinigt), während 9,31 US-Dollar erwartet wurden. Für das kommende Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 33,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von über 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Mit herausragenden Ergebnissen hat Micron die Wall Street überrascht. Der Umsatz des Unternehmens stieg nahezu um das Dreifache und übertraf damit die Erwartungen der Analysten bei Weitem. Micron profitierte insbesondere von der starken Nachfrage nach Nvidia-Grafikprozessoren, die für generative KI-Modelle benötigt werden. Trotz dieser positiven Zahlen verlor die Micron-Aktie im nachbörslichen Handel an der Nasdaq 4,4 Prozent und fiel auf 441,28 US-Dollar je Anteilschein.

Haupttreiber des Erfolgs ist die steigende Nachfrage nach Speicherlösungen, die mit den immer leistungsfähigeren Chips von Nvidia und anderen Unternehmen einhergeht. Diese Chips benötigen mehr Speicher, was zu einem Engpass geführt hat. Micron hat daraufhin seine Kapazitäten erweitert, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. CEO Sanjay Mehrotra führte die starken Ergebnisse und die optimistische Aussicht auf zukünftiges Wachstum auf die erhöhte Speicher-Nachfrage durch KI sowie auf strukturelle Angebotsengpässe zurück.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Micron eine beeindruckende Kurssteigerung von 350 Prozent. Auch im laufenden Jahr zeigt die Aktie weiterhin eine starke Performance. Micron ist derzeit das einzige Unternehmen unter den zehn wertvollsten US-Technologiefirmen, das einen Kursanstieg verzeichnet. Dabei profitiert das Unternehmen von höheren Margen durch die Produktion von hochbandbreitigem Speicher für Nvidia und andere KI-Anwendungen.

Mit 74,4 Prozent verzeichnete Micron eine deutlich höhere Bruttomarge als im Vorjahr (36,8 Prozent). In den kommenden Jahren plant Micron erhebliche Investitionen, um die Produktionskapazitäten weiter auszubauen. Bis 2028 sollen zwei neue Fertigungsstätten in Idaho und New York in Betrieb genommen werden, um die steigende Nachfrage nach Speicher zu decken und das Unternehmen als wichtigen Akteur im boomenden KI-Markt zu positionieren.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



