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    Speicherchiphersteller

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    Micron beeindruckt mit Rekordzahlen, doch die Aktie schmiert nach Börsenschluss

    Micron pulverisiert die Prognosen, doch die Aktie schmiert nachbörslich ab. Was ist da los? Die Hintergründe.

    Speicherchiphersteller - Micron beeindruckt mit Rekordzahlen, doch die Aktie schmiert nach Börsenschluss
    Foto: Omar Marques - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Mit herausragenden Ergebnissen hat Micron die Wall Street überrascht. Der Umsatz des Unternehmens stieg nahezu um das Dreifache und übertraf damit die Erwartungen der Analysten bei Weitem. Micron profitierte insbesondere von der starken Nachfrage nach Nvidia-Grafikprozessoren, die für generative KI-Modelle benötigt werden. Trotz dieser positiven Zahlen verlor die Micron-Aktie im nachbörslichen Handel an der Nasdaq 4,4 Prozent und fiel auf 441,28 US-Dollar je Anteilschein.

    Im Vergleich zum Vorjahr erzielte Micron im zweiten Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 23,86 Milliarden US-Dollar, was deutlich über den prognostizierten 20,07 Milliarden US-Dollar lag. Im Vorjahresquartal hatte der Umsatz noch bei 8,05 Milliarden US-Dollar gelegen. Auch der Gewinn pro Aktie übertraf die Erwartungen der Analysten und lag bei 12,20 US-Dollar (bereinigt), während 9,31 US-Dollar erwartet wurden. Für das kommende Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 33,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von über 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

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    Haupttreiber des Erfolgs ist die steigende Nachfrage nach Speicherlösungen, die mit den immer leistungsfähigeren Chips von Nvidia und anderen Unternehmen einhergeht. Diese Chips benötigen mehr Speicher, was zu einem Engpass geführt hat. Micron hat daraufhin seine Kapazitäten erweitert, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. CEO Sanjay Mehrotra führte die starken Ergebnisse und die optimistische Aussicht auf zukünftiges Wachstum auf die erhöhte Speicher-Nachfrage durch KI sowie auf strukturelle Angebotsengpässe zurück.

    Im vergangenen Jahr verzeichnete Micron eine beeindruckende Kurssteigerung von 350 Prozent. Auch im laufenden Jahr zeigt die Aktie weiterhin eine starke Performance. Micron ist derzeit das einzige Unternehmen unter den zehn wertvollsten US-Technologiefirmen, das einen Kursanstieg verzeichnet. Dabei profitiert das Unternehmen von höheren Margen durch die Produktion von hochbandbreitigem Speicher für Nvidia und andere KI-Anwendungen.

    Micron Technology

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    ISIN:US5951121038WKN:869020

    Mit 74,4 Prozent verzeichnete Micron eine deutlich höhere Bruttomarge als im Vorjahr (36,8 Prozent). In den kommenden Jahren plant Micron erhebliche Investitionen, um die Produktionskapazitäten weiter auszubauen. Bis 2028 sollen zwei neue Fertigungsstätten in Idaho und New York in Betrieb genommen werden, um die steigende Nachfrage nach Speicher zu decken und das Unternehmen als wichtigen Akteur im boomenden KI-Markt zu positionieren.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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