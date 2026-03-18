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    Milliarden-Wette auf die Cloud

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    Amazon wettet alles auf KI – doch ein Risiko könnte alles bremsen

    Amazon-Chef Andy Jassy sieht AWS in zehn Jahren bei 600 Milliarden US-Dollar, doch hohe Investitionen und Kosten bremsen das Wachstum.

    Milliarden-Wette auf die Cloud - Amazon wettet alles auf KI – doch ein Risiko könnte alles bremsen
    Foto: Thomas Fuller - picture alliance / NurPhoto

    Amazon investiert in künstliche Intelligenz so massiv wie kein anderer US-Tech-Riese. CEO Andy Jassy peilt für das Cloud-Geschäft Amazon Web Services, kurz AWS, einen Umsatz von 600 Milliarden US-Dollar in rund einem Jahrzehnt an, berichtete Reuters aus einer internen Sitzung.

    Amazon müsse jetzt investieren, um später die Erträge zu sichern, so Jassy. Sein Argument: Um Land, Energie und Hardware langfristig zu sichern, sei kurzfristig deutlich mehr Kapital nötig.

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    Analysten zeigen sich zurückhaltend

    Die Summe wirkt beeindruckend, doch die Aktien blieben davon weitgehend unbeeindruckt. Anleger scheinen die Prognose mit Amazons geplanten Investitionen von 200 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr zu vergleichen – der höchste Betrag unter den großen Tech-Firmen – und sorgen sich, dass das Unternehmen über ein Jahrzehnt hinweg ähnlich hohe Ausgaben tätigen könnte. Die Amazon-Aktie verlor bislang in diesem Jahr fast sieben Prozent.

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    ISIN:US0231351067WKN:906866

    Analysten betrachten die Prognosen zurückhaltend und erwarten, dass AWS in diesem Jahr einen Umsatz von 161,20 Milliarden US-Dollar erzielt. Um in zehn Jahren auf 600 Milliarden US-Dollar zu kommen, müsste das Cloud-Geschäft jährlich nur leicht über 14 Prozent wachsen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag das Wachstum noch bei knapp 20 Prozent.

     

    Hohe Kosten bleiben eine Hürde

    Trotz der massiven Investitionen ist bisher kein Ende der Kapitalaufwendungen in Sicht. Die steigenden Energiepreise belasten nicht nur Haushalte, sondern auch Tech-Firmen wie Amazon, die sich verpflichtet haben, steigende Kosten auszugleichen. Neue Hardwareprojekte, unter anderem in Kooperation mit dem Chip-Start-up Cerebras Systems und eigene Prozessorentwicklungen, sollen die Kosten für KI-Dienste langfristig senken.

    Doch der entscheidende Punkt bleibt: Nur wenn künstliche Intelligenz das Cloud-Geschäft spürbar beschleunigt, könnte Amazon die Anleger wieder begeistern. Bisher deutet der Plan eher auf stetiges, aber moderates Wachstum hin – ambitioniert, aber kein garantierter Kurstreiber.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 185,8EUR auf Tradegate (18. März 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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