Amazon wettet alles auf KI – doch ein Risiko könnte alles bremsen

Amazon müsse jetzt investieren, um später die Erträge zu sichern, so Jassy. Sein Argument: Um Land, Energie und Hardware langfristig zu sichern, sei kurzfristig deutlich mehr Kapital nötig.

Amazon investiert in künstliche Intelligenz so massiv wie kein anderer US-Tech-Riese. CEO Andy Jassy peilt für das Cloud-Geschäft Amazon Web Services, kurz AWS, einen Umsatz von 600 Milliarden US-Dollar in rund einem Jahrzehnt an, berichtete Reuters aus einer internen Sitzung.

Analysten zeigen sich zurückhaltend

Die Summe wirkt beeindruckend, doch die Aktien blieben davon weitgehend unbeeindruckt. Anleger scheinen die Prognose mit Amazons geplanten Investitionen von 200 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr zu vergleichen – der höchste Betrag unter den großen Tech-Firmen – und sorgen sich, dass das Unternehmen über ein Jahrzehnt hinweg ähnlich hohe Ausgaben tätigen könnte. Die Amazon-Aktie verlor bislang in diesem Jahr fast sieben Prozent.

Analysten betrachten die Prognosen zurückhaltend und erwarten, dass AWS in diesem Jahr einen Umsatz von 161,20 Milliarden US-Dollar erzielt. Um in zehn Jahren auf 600 Milliarden US-Dollar zu kommen, müsste das Cloud-Geschäft jährlich nur leicht über 14 Prozent wachsen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag das Wachstum noch bei knapp 20 Prozent.

Hohe Kosten bleiben eine Hürde

Trotz der massiven Investitionen ist bisher kein Ende der Kapitalaufwendungen in Sicht. Die steigenden Energiepreise belasten nicht nur Haushalte, sondern auch Tech-Firmen wie Amazon, die sich verpflichtet haben, steigende Kosten auszugleichen. Neue Hardwareprojekte, unter anderem in Kooperation mit dem Chip-Start-up Cerebras Systems und eigene Prozessorentwicklungen, sollen die Kosten für KI-Dienste langfristig senken.

Doch der entscheidende Punkt bleibt: Nur wenn künstliche Intelligenz das Cloud-Geschäft spürbar beschleunigt, könnte Amazon die Anleger wieder begeistern. Bisher deutet der Plan eher auf stetiges, aber moderates Wachstum hin – ambitioniert, aber kein garantierter Kurstreiber.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 185,8EUR auf Tradegate (18. März 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.

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