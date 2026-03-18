Sozialstaatsreformen ab Sommer

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will bis Sommer einen konkreten Fahrplan für die angekündigten Reformen und Vereinfachungen des Sozialstaats in Deutschland vorlegen. Daran arbeite derzeit ihr Ministerium, sagte Bas in Berlin. "Wir werden jetzt eine Konzeption bis zum Sommer erstellen." Ihre Botschaft sei: Für die Bürgerinnen und Bürger werde der Sozialstaat einfacher.

"Es ist schneller, es ist moderner und vor allen Dingen digitaler", sagte Bas. Ende Januar hatte eine Kommission zahlreiche Vereinfachungen empfohlen. Unter anderem soll die Grundsicherung mit Wohngeld und Kinderzuschlag zusammengelegt und die Zahl von Behörden reduziert werden. Bas hatte damals angekündigt, wie empfohlen bis Mitte 2027 mit ersten schnell umsetzbaren Maßnahmen fertig zu sein.