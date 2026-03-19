Fed lässt Leitzins unangetastet – Wall Street schließt tiefrot!

Damit reagiert die Fed auf eine heikle Gemengelage: Die Inflation fällt langsamer als erhofft, der Arbeitsmarkt sendet widersprüchliche Signale und der Krieg mit dem Iran sorgt über steigende Ölpreise für zusätzlichen Inflationsdruck. Vor allem die Lage rund um die Straße von Hormus schürt die Sorge, dass sich der Preisauftrieb wieder verfestigen könnte. Fed-Chef Jerome Powell sprach von einer weiterhin schwer abschätzbaren Belastung für die US-Wirtschaft, berichtet CNBC.

Die US-Notenbank Federal Reserve hält trotz wachsender Risiken an ihrem Kurs fest: Der Leitzins bleibt in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Im Offenmarktausschuss stimmten elf Mitglieder für die Pause, nur Fed-Gouverneur Stephen Mian sprach sich für eine sofortige Senkung um 25 Basispunkte aus.

Zwar hält die Notenbank grundsätzlich an der Aussicht auf spätere Zinssenkungen fest. Das sogenannte Dot Plot signalisiert im Median aber nur noch einen Schritt nach unten in diesem Jahr sowie einen weiteren im Jahr 2027. Noch vor dem jüngsten Ölpreisschub hatten die Märkte auf zwei Senkungen 2026 gesetzt.

Parallel hob die Fed ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr auf 2,7 Prozent an. Beim Wirtschaftswachstum zeigt sie sich dagegen etwas zuversichtlicher: Das Bruttoinlandsprodukt soll 2026 um 2,4 Prozent zulegen. Die Arbeitslosenquote sieht die Notenbank zum Jahresende weiterhin bei 4,4 Prozent.

An den Märkten kam die Entscheidung schlecht an. Aktien gaben nach, weil Anleger zunehmend befürchten, dass die Inflation hartnäckig bleibt und die Fed länger auf einem restriktiven Kurs verharren muss. Zusätzliche politische Brisanz erhält die Lage durch den offenen Druck von Präsident Donald Trump auf Powell, die Zinsen schneller zu senken.

Alle großen US-Indizes schlossen gestern deutlich im Minus. Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem Minus von rund 1,6 Prozent bei 46.225 Punkten. Der S&P 500 schloss mit einem Minus von 1,36 Prozent bei 6.624 Zählern. Der technologieorientierte Nasdaq 100 schloss mit einem Tagesverlust von 1,4 Prozent bei 24.425 Zählern.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



