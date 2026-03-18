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    Einzigartige Belastungen - Wie Landebahnen saniert werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Sanierung der stark belasteten Start und Landebahn
    • Sanierung betrifft 2500 Meter der Center Bahn jetzt
    • Oberschicht ist vier Zentimeter dick und sehr fest
    Einzigartige Belastungen - Wie Landebahnen saniert werden
    Foto: Fraport AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen wird die am stärksten belastete Start- und Landebahn saniert. Noch bis in die Nacht zum 24. März (Dienstag) dauern die Arbeiten an dem vier Kilometer langen Asphaltband "Center" unmittelbar vor den Passagier-Terminals.

    "Unsere Bahnen sind einzigartigen Belastungen ausgesetzt", sagt Projektleiter Axel Konrad vom Betreiber Fraport . Mit bis zu 390 Tonnen Gewicht landen die Flugzeuge auf dem Asphalt, doch überraschenderweise beanspruchen die Starts das Material noch stärker. "Wenn die Triebwerke unmittelbar vor dem Start hochgefahren werden, vibriert einfach alles - auch die Bahn", beschreibt Konrad den Moment, den jeder Fluggast kennt.

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    Schlaglöcher wären gefährlich

    Alle zehn Jahre müssen die Decken der vier Bahnen des Flughafensystems erneuert werden. Als Nächstes ist voraussichtlich im Jahr 2028 die parallele Süd-Bahn an der Reihe. Die Toleranz gegen Schlaglöcher ist aus Sicherheitsgründen im Flugbetrieb wesentlich geringer als auf normalen Straßen.

    Bei der Center wird nicht die gesamte Bahn saniert, sondern nur 2.500 von insgesamt 4.000 Metern. Die Fläche von rund 76.000 Quadratmetern entspricht zehn Fußballfeldern. Zudem sollen 450 energiesparende LED-Leuchten eingebaut werden. Der übrige Teil der Piste im Westen war im Herbst 2021 erneuert worden.

    Der "Rolls-Royce" des Asphalts

    Die oberste, nur vier Zentimeter dicke Verschleißschicht ist von der Qualität her ein eigens entwickelter "Rolls-Royce" des Asphalts, sagt der Projektleiter. Die Körnung des Grundmaterials ist besonders fein, Hohlräume gibt es so gut wie gar nicht und die Decke ist hochgradig wasserdicht. Neben den landenden Flugzeugen nagen am Asphalt auch Taumittel und die regelmäßigen Hochdruckreinigungen, wenn in der Touchdown-Zone der Gummiabrieb entfernt werden muss.

    Die zweite von vier Schichten nennt sich "Binderschicht" und ist etwas weniger fein, kann dafür aber Recycling-Material enthalten, das von der gerade abgetragenen Alt-Decke stammt. Nur gut einen Tag braucht es, den Bruch auf eine einheitliche Größe zu schreddern und mit neuem Material zu vermischen. Danach wird es gleich in die "Center" wieder eingebaut.

    Passagiere nicht beeinträchtigt

    Die Arbeiten fallen in eine vergleichsweise verkehrsarme Zeit am größten deutschen Flughafen. Die übrigen drei Bahnen stehen in Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung voll zur Verfügung, sodass die Passagiere keine Ausfälle oder Engpässe fürchten müssen./ceb/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 76,35 auf Tradegate (18. März 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,06 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -20,26 %/+24,18 % bedeutet.




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