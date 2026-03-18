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    Funkwerk AG kündigt öffentliches Aktienrückkauf-Programm an

    Die Funkwerk AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Ein öffentliches Angebot zum Erwerb eigener Aktien eröffnet Anlegern attraktive Ausstiegsmöglichkeiten.

    Funkwerk AG kündigt öffentliches Aktienrückkauf-Programm an
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Öffentliches Aktienrückerwerbsangebot der Funkwerk AG.
    • Bis zu 768.545 auf den Namen lautende Stückaktien sollen erworben werden.
    • Angebotspreis: 32,80 Euro je Aktie.
    • Das entspricht knapp 9,5% des Grundkapitals.
    • Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 2. Juli 2024 (§71 Abs. 1 Nr. 8 AktG).
    • Angebotsfrist: 20. März 2026 bis 17. April 2026.




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