Funkwerk AG kündigt öffentliches Aktienrückkauf-Programm an
Die Funkwerk AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Ein öffentliches Angebot zum Erwerb eigener Aktien eröffnet Anlegern attraktive Ausstiegsmöglichkeiten.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Öffentliches Aktienrückerwerbsangebot der Funkwerk AG.
- Bis zu 768.545 auf den Namen lautende Stückaktien sollen erworben werden.
- Angebotspreis: 32,80 Euro je Aktie.
- Das entspricht knapp 9,5% des Grundkapitals.
- Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 2. Juli 2024 (§71 Abs. 1 Nr. 8 AktG).
- Angebotsfrist: 20. März 2026 bis 17. April 2026.
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