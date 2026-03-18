1 Million Yen Abstand: BYD kann in Japan "nicht konkurrieren"

Nach den neuen Regeln wurde die maximale Förderung für Elektroautos um 400.000 Yen (rund 2.500 Euro) auf bis zu 1,3 Millionen Yen (etwa 8.000 Euro) angehoben. Während Modelle anderer Hersteller – darunter Toyota und Tesla – stärker von der Reform profitieren, blieben die staatlichen Zuschüsse für die vier derzeit in Japan angebotenen BYD-Modelle praktisch unverändert. Sie liegen weiterhin nur zwischen etwa 350.000 und 450.000 Yen.

BYD gerät in Japan zunehmend unter Druck. Der Chef der japanischen Niederlassung des chinesischen Elektroautobauers erklärte, dass das Unternehmen auf dem dortigen Markt nach einer Reform der staatlichen Elektroauto-Förderung kaum noch wettbewerbsfähig sei. Hintergrund ist eine Anpassung der Subventionen durch die Regierung, die BYD nach eigenen Angaben deutlich benachteiligt.

Für BYD entsteht dadurch ein deutlicher Preisnachteil gegenüber lokalen Wettbewerbern. "Der Abstand [zu Unternehmen wie Toyota Motor] ist auf bis zu fast 1 Million Yen angewachsen. Mit 350.000 Yen können wir nicht konkurrieren", sagte Atsuki Tofukuji, Leiter von BYD Japan, laut Nikkei Asia. Die neuen Förderbedingungen könnten damit zu einer ernsthaften strategischen Herausforderung für den chinesischen Hersteller werden, der seine internationale Expansion eigentlich weiter vorantreiben will. Gerade staatliche Subventionen gelten in vielen Märkten als entscheidender Faktor für die Kaufentscheidung von Elektroautos.

Die Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem BYD aus anderen Ecken durchaus positive Signale erhält. So hat die US-Investmentbank Citi die Aktie zuletzt mit "Kaufen" bewertet und ein Kursziel von 174 Hongkong-Dollar ausgegeben. Die Analysten verweisen unter anderem auf stabile Lagerbestände sowie eine erwartete Belebung der Verkäufe in den kommenden Monaten. Für März rechnen sie mit Auslieferungen zwischen 220.000 und 250.000 Fahrzeugen, gestützt durch neue Modellstarts und weiterhin robuste Exportzahlen.

Langfristig setzen Analysten zudem auf BYDs integriertes Geschäftsmodell. Der Konzern produziert nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Batterien, Halbleiter und zentrale Komponenten selbst. Diese vertikale Integration gilt als wichtiger Kostenvorteil gegenüber vielen Konkurrenten im globalen Elektroautomarkt.

Trotz dieser positiven Perspektiven zeigt die Situation in Japan jedoch, wie stark politische Rahmenbedingungen den Wettbewerb im Elektroautosektor beeinflussen können. Änderungen bei Förderprogrammen können die Marktposition einzelner Hersteller schnell verschieben – selbst für einen weltweit stark wachsenden Anbieter wie BYD.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



