    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Wadephul

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran-Krieg kann Welt in allergrößte Krise stürzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul warnt vor Ausweitung des Irankrieges warn
    • Dungerversorgung aus der Region bedroht Afrika und
    • Europa soll bei Deeskalation und Sicherheit helfen
    Wadephul - Iran-Krieg kann Welt in allergrößte Krise stürzen
    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat vor einer Ausweitung des Iran-Kriegs mit weltweiten Folgen gewarnt. Der Krieg habe "ein wirkliches Eskalationspotenzial, was nicht nur diese Region, sondern die Welt insgesamt in eine allergrößte Krise stürzen kann", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot in Berlin. Allein die aus der Region sichergestellte Düngerversorgung "ist so essenziell, dass bei einem längeren Ausbleiben eine Nahrungsmittelkrise in großen Teilen Afrikas" drohen würde.

    Dies müsse Sorge auslösen "wegen der Menschen, die leiden würden, und natürlich auch wegen der Flüchtlingsströme, die sich daraus ergeben können", warnte Wadephul. "Das hat insofern eine große Bedeutung für uns". Dies müsse in einer verantwortungsvollen Würdigung der Situation gesehen werden.

    Barrot hatte vor dem Gespräch mit Wadephul an der Sitzung des Bundeskabinetts mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) teilgenommen. Einen solchen gegenseitigen Austausch soll es nach dem deutsch-französischen Vertrag von Aachen viermal im Jahr geben.

    Wadephul: "Geordneter Regimewechsel" nicht zu erwarten

    Der Außenminister betonte angesichts der andauernden Angriffe Israels und der USA, es sei nicht zu erwarten, "dass ein derartiger Militärschlag zu einem geordneten Regimewechsel führt". Weder im Irak noch in Libyen habe militärisches Engagement einen geordneten Wechsel hin zu einer freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Struktur erreicht.

    Er wünsche sich innerhalb des Irans einen Wandel hin zu einer humanen, menschenwürdigen Führung - dazu sei man auch mit der Opposition im Gespräch. Dies werde sich allerdings in Kriegszeiten nicht kurzfristig aus dem Land heraus entwickeln, sagte Wadephul. "Ich glaube nur nicht, dass es sozusagen militärisch von außen herbeigeführt werden kann", fügte er hinzu.

    Wadephul skizziert Weg hin zu politischer Lösung

    Mit den USA und Israel müsse deshalb versucht werden, "einen Punkt zu finden, wo die militärischen Ziele, die diese beiden sich vorgenommen haben, erreicht sind", skizzierte Wadephul einen Weg hin zu einer politischen Lösung. Dann müsse es zu einer Deeskalation und zur Beilegung der kriegerischen Handlungen kommen. Gleichzeitig müsse Sicherheit für die Straße von Hormus und die Golfstaaten hergestellt werden. Dies werde schwierig werden, aber er glaube, "dass Europa dabei eine Rolle spielen kann und sollte".

    Barrot rief zu einem Ende der militärischen Auseinandersetzung auf. Dafür müsse "das iranische Regime Zugeständnisse machen und radikal seine Haltung ändern". So könne eine politische Lösung entstehen, die die friedliche Koexistenz des Irans in der Region ermögliche und der iranischen Bevölkerung die Möglichkeit gebe, selbst über die Zukunft zu entscheiden./bk/DP/nas




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wadephul Iran-Krieg kann Welt in allergrößte Krise stürzen Außenminister Johann Wadephul hat vor einer Ausweitung des Iran-Kriegs mit weltweiten Folgen gewarnt. Der Krieg habe "ein wirkliches Eskalationspotenzial, was nicht nur diese Region, sondern die Welt insgesamt in eine allergrößte Krise stürzen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     