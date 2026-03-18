Bayer Aktie heute im Minus - 18.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Bayer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,44 % im Minus. Die Talfahrt der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,04 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 39,17€, mit einem Minus von -2,44 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,12 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +2,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,66 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bayer einen Anstieg von +9,50 %.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,51 % 1 Monat -17,66 % 3 Monate +15,12 % 1 Jahr +69,20 %

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,50 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %. Novartis notiert im Minus, mit -1,30 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,73 %. Sanofi verliert -1,09 % 12X Short Index linked to Roche Holding AG (Price Return) notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.