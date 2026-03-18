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    PSI AG verschiebt Jahres- und Konzernabschluss 2025 auf Ende April 2026

    PSI verschiebt den Abschluss 2025, bleibt aber auf Wachstumskurs: starker Auftragseingang, bestätigte Ziele und technologische Stärke prägen das Geschäftsjahr.

    PSI AG verschiebt Jahres- und Konzernabschluss 2025 auf Ende April 2026
    Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online
    • PSI verschiebt die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 auf Ende April 2026, um Bilanzierungssachverhalte im Zusammenhang mit dem Investment Agreement vom Oktober 2025 abschließend zu würdigen.
    • Die Verschiebung erfolgt innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Monaten nach Geschäftsjahresende.
    • Der Auftragseingang im Jahr 2025 wurde um 25 % auf 322 Millionen Euro gesteigert, verglichen mit 257 Millionen Euro im Vorjahr.
    • PSI bestätigt die Ziele für 2025: Umsatzwachstum von etwa 10 % und eine bereinigte EBIT-Marge von 4 %.
    • PSI ist ein unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Mitarbeitenden, der Software zur Optimierung des Energie- und Materialflusses entwickelt.
    • Das Unternehmen ist seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die KI-Methoden mit industriellen Optimierungsverfahren kombinieren, um nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion zu fördern.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei PSI AG ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von PSI AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,44 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.964,18PKT (+0,37 %).


    PSI AG

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