Gasbohrung vor Kolumbien: Petrobras und Ecopetrol machen riesige Entdeckung!

Petrobas und Ecopetrol haben bei einer Probebohrung Erdgas vor der Küste Kolumbiens entdeckt, wie die beiden Unternehmen nach Informationen von Reuters am Mittwoch bekannt gaben. "Die Entdeckung festigt die Bedeutung der Gasprovinz und das Kohlenwasserstoffpotenzial dieses Gebiets", sagte Ecopetrol. Petrobas sagte dazu, dass die Entdeckung im Einklang mit ihrer Strategie, die Öl- und Gasreserven durch Exploration in neuen Gebieten und Partnerschaften wieder aufzufüllen, stehe.

Die Explorationsbohrung Copoazu-1 befindet sich im Block GUA-OFF-0 in der Tiefsee vor der Küste Kolumbiens, etwa 36 Kilometer (22,37 Meilen) von der Küste entfernt, teilten die Unternehmen mit. Zudem befindet sich die Bohrung 8 Kilometer vom Sirius-Projekt entfernt, das als Schlüssel zur Steigerung der begrenzten Gasreserven Kolumbiens gilt, da das Land gezwungen war, die Treibstoffimporte zu erhöhen, um die Inlandsnachfrage zu decken.