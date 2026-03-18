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    Unternehmen stoßen auf Erdgas

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    Gasbohrung vor Kolumbien: Petrobras und Ecopetrol machen riesige Entdeckung!

    Petrobras und Ecopetrol machen Durchbruch bei Gasentdeckung vor Kolumbien – Copoazu-1-Bohrung zeigt Potenzial.

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    Unternehmen stoßen auf Erdgas - Gasbohrung vor Kolumbien: Petrobras und Ecopetrol machen riesige Entdeckung!
    Foto: OpenAI

    Petrobas und Ecopetrol haben bei einer Probebohrung Erdgas vor der Küste Kolumbiens entdeckt, wie die beiden Unternehmen nach Informationen von Reuters am Mittwoch bekannt gaben. "Die Entdeckung festigt die Bedeutung der Gasprovinz und das Kohlenwasserstoffpotenzial dieses Gebiets", sagte Ecopetrol. Petrobas sagte dazu, dass die Entdeckung im Einklang mit ihrer Strategie, die Öl- und Gasreserven durch Exploration in neuen Gebieten und Partnerschaften wieder aufzufüllen, stehe.

    Die Explorationsbohrung Copoazu-1 befindet sich im Block GUA-OFF-0 in der Tiefsee vor der Küste Kolumbiens, etwa 36 Kilometer (22,37 Meilen) von der Küste entfernt, teilten die Unternehmen mit. Zudem befindet sich die Bohrung 8 Kilometer vom Sirius-Projekt entfernt, das als Schlüssel zur Steigerung der begrenzten Gasreserven Kolumbiens gilt, da das Land gezwungen war, die Treibstoffimporte zu erhöhen, um die Inlandsnachfrage zu decken.  

    Das kolumbianische Unternehmen Ecopetrol hält 55,6 % der Anteile an dem Projekt, während das brasilianische Unternehmen Petrobras die restlichen 44,4 % besitzt und als Betreiber fungiert.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Die Ecopetrol Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 12,70EUR auf Tradegate (18. März 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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