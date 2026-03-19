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    Im Fokus: Kernenergie-Gewinner

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    Comeback der Kernenergie

    Die Kernenergie kehrt in Europa zurück. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisiert den Atomausstieg als „strategischen Fehler“. Mini-AKWs sind auf dem Vormarsch, mit neuen Investitionen von 200 Mio. Euro.

    Die Kernenergie erlebt ein Comeback - nun auch in Europa. Auf dem Atomgipfel in Paris bezeichnete EU-Kommissonspräsidentin Ursula von der Leyen den Atomausstieg als „strategischen Fehler“. Damit habe man einer zuverlässigen und bezahlbaren Quelle für CO2-freien Strom den Rücken gekehrt. 

    Das ist eine energiepolitische Wende. Auch in der EU dürfte es eine Renaissance der Atomkraft geben (FB vom 12.03.) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wirbt schon für ein Mini-AKW-Projekt in Bayern.  Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forciert den Ausbau der Kernkraft in Frankreich ohnehin.

    Kleinkraftwerke in näherer Zukunft

    Von der Leyen kündigte eine neue europäische Strategie für die kleinen modularen Reaktoren, die sogenannten Mini-Atomkraftwerke (Small Modular Reactors, SMR) an. Private Investitionen in innovative Kerntechnologien sollen mit einer Garantie in Höhe von rund 200 Mio. Euro unterstützt werden. 

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    Im Fokus: Kernenergie-Gewinner Comeback der Kernenergie Die Kernenergie kehrt in Europa zurück. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisiert den Atomausstieg als „strategischen Fehler“. Mini-AKWs sind auf dem Vormarsch, mit neuen Investitionen von 200 Mio. Euro. Auch Markus Söder und Emmanuel Macron setzen auf Kernkraft. Anleger können auf Kernenergie-Gewinner setzen.
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