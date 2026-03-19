Comeback der Kernenergie

Die Kernenergie erlebt ein Comeback - nun auch in Europa. Auf dem Atomgipfel in Paris bezeichnete EU-Kommissonspräsidentin Ursula von der Leyen den Atomausstieg als „strategischen Fehler“. Damit habe man einer zuverlässigen und bezahlbaren Quelle für CO 2 -freien Strom den Rücken gekehrt.

Das ist eine energiepolitische Wende. Auch in der EU dürfte es eine Renaissance der Atomkraft geben (FB vom 12.03.) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wirbt schon für ein Mini-AKW-Projekt in Bayern. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forciert den Ausbau der Kernkraft in Frankreich ohnehin.

Kleinkraftwerke in näherer Zukunft

Von der Leyen kündigte eine neue europäische Strategie für die kleinen modularen Reaktoren, die sogenannten Mini-Atomkraftwerke (Small Modular Reactors, SMR) an. Private Investitionen in innovative Kerntechnologien sollen mit einer Garantie in Höhe von rund 200 Mio. Euro unterstützt werden.

Mehr News und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn