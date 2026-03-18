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    Regierung will Ticketsteuer für Flüge deutlich senken

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung senkt Ticketsteuer zum ersten Juli
    • Kurzstrecken Mittelstrecken und Langstrecken sinkt
    • Senkung kostet den Bund bis 355 Millionen Europlus
    Regierung will Ticketsteuer für Flüge deutlich senken
    Foto: Boris Roessler - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will zur Jahresmitte wie geplant die Ticketsteuer für Flüge senken. Zum 1. Juli soll die Luftverkehrsteuer so stark gesenkt werden, dass die Einnahmen auf das Niveau von 2024 zurückfallen. Das geht aus einem Entwurf des Bundesfinanzministeriums hervor, über den zuerst die "F.A.Z." berichtete. CDU, CSU und SPD lösen damit ein Versprechen aus ihrem Koalitionsvertrag ein.

    Der Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, sieht Anpassungen je nach Zielort vor. Bei Kurzstrecken wie zum Beispiel Inlandsflügen soll die Ticketsteuer von 15,53 Euro wieder auf 13,03 Euro sinken. Bei Mittelstrecken ist eine Reduzierung von 39,34 Euro auf 33,01 Euro vorgesehen, bei Langstreckenflügen von 70,83 Euro auf 59,43 Euro.

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    Die Airlines können die Ticketsteuer auf die Passagiere umlegen - ob Flugreisen nun günstiger werden, hängt davon ab, ob die Gesellschaften die gesunkenen Kosten tatsächlich auch weiterreichen. Aktuell treibt der durch den Irankrieg gestiegene Ölpreis die Kosten der Airlines.

    Den Bund kostet die Steuersenkung laut Entwurf in diesem Jahr rund 185 Millionen Euro - bis 2030 dürften die Kosten demnach bis auf 355 Millionen anwachsen. Zur Gegenfinanzierung ist im Entwurf vorgesehen, ab 2027 im Etat des Verkehrsministeriums an anderen Stellen zu sparen./tam/DP/nas

    Deutsche Lufthansa

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 7,886 auf Tradegate (18. März 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,45 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +1,86 %/+14,59 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und fundamentale Risiken der Lufthansa: Aktie bei etwa 7,50–7,75 EUR, Vorstands-Insiderkauf von 32.324 Aktien zu 7,75 EUR, erhöhte Volatilität und leichte Erholung seit dem Tief. Diskutiert werden Belastungen durch Pilotenstreiks und hohe Personalkosten, gestiegene Kerosinpreise durch den Nahost-Konflikt, mögliche Chancen durch Routenverschiebungen sowie die geplante Senkung der Luftverkehrsteuer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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