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    Cameco Corp.

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    Uran aus Kanada

    Die Nachfrage nach Uran wird voraussichtlich stark zulegen. Angesichts der langsamen Erschließung neuer Vorkommen scheint ein kräftiger Preisanstieg unausweichlich.

    Als größter börsennotierter Uranproduzent profitiert Cameco besonders von der Renaissance der Kernenergie. Die Canadian Mining & Energy Corporation bewirtschaftet Minen in Kanada, den USA und Kasachstan und repräsentiert schätzungsweise 15 bis 18% der weltweiten Abbaukapazitäten. 

    Die Uranlagerstätten summieren sich auf rund 433 Mio. Pfund. Damit sind die Kanadier die weltweite Nummer drei hinter Kazatomprom aus Kasachstan und dem französischen Orano-Konzern.

    Produktion wächst langsamer als die Nachfrage

    Anfang März hat Cameco einen Mehrjahresvertrag zur Lieferung von knapp 22 Mio. Pfund Uran im Wert von 2,6 Mrd. CAD (ca. 1,66 Mrd. EUR) mit Indien abgeschlossen. Folgeaufträge sind nicht ausgeschlossen, da Indien die Kernenergieleistung bis 2047 auf 100 GW ausbauen will. Hierfür sucht man verlässliche Vertragspartner. 

    Schätzungen zufolge wird die Urannachfrage bis 2040 auf knapp 400 Mio. Pfund pro Jahr anziehen – ein Plus von ca. 118% – während das Minenangebot voraussichtlich nur auf gut 200 Mio. Pfund wächst. Eine riesige Versorgungslücke ist die Folge.

    KGV ist allerdings sehr hoch

    Das Geschäft des Uranproduzenten zeigt sich daher wachstumsstark und profitabel. Während der vergangenen fünf Jahre hat sich der Konzernumsatz von 1,47 Mrd. CAD im Jahr 2021 auf 3,48 Mrd. CAD im Jahr 2025 mehr als verdoppelt. Der operative Gewinn hat im selben Zeitraum eine Trendwende hingelegt und ist von minus 153,76 Mio. CAD auf plus 580,90 Mio. CAD gestiegen.

    Mit einem KGV um 54 ist die Cameco-Aktie nicht gerade ein Schnäppchen, doch wer sein Depot um Uran-Aktien diversifizieren möchte, kommt um den Marktführer kaum herum. Kaufen!

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 122,50 EUR; StopLoss: unter 78,70 EUR

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    Cameco Corp. Uran aus Kanada Die Nachfrage nach Uran wird voraussichtlich stark zulegen. Angesichts der langsamen Erschließung neuer Vorkommen scheint ein kräftiger Preisanstieg unausweichlich. Davon profitiert Cameco.
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