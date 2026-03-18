Ölpreise steigen wieder deutlich - Angriffe auf Irans Gasindustrie

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nach Angriffen auf Gasanlagen des Irans kräftig zugelegt. Am Nachmittag kostete Rohöl der Sorte Brent 108,25 Dollar und damit etwa viereinhalb Prozent mehr als am Vortag. Zu Beginn der Woche war die Notierung für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee noch zeitweise unter die Marke von 100 Dollar gefallen.

Der Iran hat im Krieg mit den USA und Israel neue Angriffe auf Teile seiner Gasindustrie gemeldet und damit einen neuen Preisschub am Ölmarkt ausgelöst. Betroffen seien petrochemische Anlagen bei der Industriestadt Asalujeh, berichteten die Nachrichtenagenturen Tasnim und Mehr. Nähere Details gab es zunächst nicht. Ob Israel für die Luftangriffe verantwortlich war oder die USA, blieb zunächst unklar.