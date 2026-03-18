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    Ölpreise steigen wieder deutlich - Angriffe auf Irans Gasindustrie

    Für Sie zusammengefasst
    • Oelpreise steigen nach Angriffen in der Regionjahr
    • Brent Rohol notiert bei etwa 10825 Dollar am Taghe
    • Irakische Oelexporte ueber Tuerkei umgehen Hormusx
    Ölpreise steigen wieder deutlich - Angriffe auf Irans Gasindustrie
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nach Angriffen auf Gasanlagen des Irans kräftig zugelegt. Am Nachmittag kostete Rohöl der Sorte Brent 108,25 Dollar und damit etwa viereinhalb Prozent mehr als am Vortag. Zu Beginn der Woche war die Notierung für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee noch zeitweise unter die Marke von 100 Dollar gefallen.

    Der Iran hat im Krieg mit den USA und Israel neue Angriffe auf Teile seiner Gasindustrie gemeldet und damit einen neuen Preisschub am Ölmarkt ausgelöst. Betroffen seien petrochemische Anlagen bei der Industriestadt Asalujeh, berichteten die Nachrichtenagenturen Tasnim und Mehr. Nähere Details gab es zunächst nicht. Ob Israel für die Luftangriffe verantwortlich war oder die USA, blieb zunächst unklar.

    Durch die Angriffe auf die iranischen Anlagen wird am Markt weiteres Eskalationspotenzial befürchtet. Am Morgen waren die Ölpreise noch durch Bemühungen gebremst worden, den Transport von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf abseits der Straße von Hormus zu organisieren. Zuletzt hat das Opec-Mitglied Irak eine Vereinbarung mit der Türkei zur Wiederaufnahme von Öltransporten getroffen. Mit den Lieferungen durch die Türkei kann ein Teil der irakischen Ölexporte die Straße von Hormus umgehen.

    Die Umleitung irakischen Öls über die Türkei kann die Angebotssorgen am Markt aber nur begrenzt lindern. Die Produktion des Förderstaates ist auf etwa 1,4 Millionen Barrel pro Tag gesunken - etwa ein Drittel des Niveaus vor der Schließung der Straße von Hormus. Auch in anderen Staaten am Persischen Golf sind die Öllager mittlerweile gefüllt, was zu einer Drosselung der Fördermenge führt./jkr/jsl/nas




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