Heidelberger Druck will Gemeinschaftsunternehmen im Drohnenbereich gründen
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die Heidelberger Druckmaschinen AG orientiert sich weiter in den Verteidigungsbereich. Zusammen mit der US-amerikanisch-israelischen Ondas Autonomous Systems soll ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden. Dabei gehe es um den Aufbau eines Shops für den wachsenden Markt autonomer Drohnenabwehrsysteme, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwoch mit. Aufsichtsrat und Vorstand hätten zugestimmt, die Gründung stehe aber noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Behörden. Heidelberger Druck will sich mit 49 Prozent an dem Joint Venture beteiligen, der Rest liege beim Partner.
Die Ondas Autonomous Systems ist den Angaben zufolge eine Tochter der Ondas Holding, einem Anbieter autonomer Verteidigungs- und Sicherheitssysteme. Ondas' Produkte sollen zunächst über das Gemeinschaftsunternehmen in Deutschland und in der Ukraine vermarktet werden. Später soll der Vertrieb dann auf Europa ausgedehnt werden. Zudem sollen die Produkte kurz- und mittelfristig stufenweise weiterentwickelt werden und dann die Montage lokal erfolgen. Auch werde eine Fertigung im industriellen Maßstab auf Basis europäischer Lieferketten angestrebt.
Für Heideldruck ist dies ein weiterer Schritt in den Rüstungsbereich. Um neue Wachstumsfelder zu erschließen, hatte der Konzern bereits im Sommer eine strategische Partnerschaft mit Vincorion Advanced Systems verkündet, die auf die gemeinsame Entwicklung und Fertigung von Systemen im Verteidigungssektor abzielt./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,82 % und einem Kurs von 1,440 auf Tradegate (18. März 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +9,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 450,63 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,7500EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -32,34 %/+35,32 % bedeutet.
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Seltsam, dass sich hier bei w:o niemand zu dem Bericht in FOCUS MONEY vom 11.2.26 äußert, Auszug: "HEIDELBERG zählt zu den Top 10 Unternehmen in Deutschland in puncto Kundenzufriedenheit und gehört damit zu den besten Anbietern im gesamten Maschinen- und Anlagenbau."
Die Schwäche im Auftragseingang ist natürlich das Kernthema dieses Quartals, vor allem im klassischen Druck- und Verpackungsgeschäft.
Was in den Zahlen noch keine Rolle spielt, ist das kürzlich kommunizierte MoU mit Ondas im Bereich autonomer Verteidigungs- und ISR-Systeme. Sollte daraus mittelfristig eine operative Zusammenarbeit oder sogar eine Auftragnehmer-Rolle für Heidelberger Druck entstehen, wäre das strategisch und auch bewertungsseitig eine interessante Option außerhalb des zyklischen Kerngeschäfts.
Aktuell ist das klar Zukunftsmusik – aber eine Option, die der Markt bislang kaum einpreist.
https://www.heidelberg.com/global/en/about_heidelberg/press_relations/press_release/press_release_details/press_release_257088.jsp
https://www.investing.com/news/company-news/ondas-and-heidelberg-to-partner-on-defense-systems-for-europe-93CH-4412758
Heidelberger Druckmaschinen : Verteidigungsstaatssekretär Dr. Nils Schmid besuchte HEIDELBERG