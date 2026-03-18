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    PSI legt Jahresabschluss erst Ende April vor - Ziele 2025 bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • PSI verschiebt Veröffentlichung des Abschlusses ab
    • Auftragseingang stieg auf 322 Millionen Euro und mehr
    • Warburg Pincus hält gut 7 Prozent der Anteile vorn
    PSI legt Jahresabschluss erst Ende April vor - Ziele 2025 bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Das auf die Energiebranche spezialisierte Softwareunternehmen PSI Software verschiebt die Veröffentlichung seines Jahres- und Konzernabschlusses. Dieser soll nun Ende April erfolgen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Grund sei die abschließende Würdigung von Bilanzierungssachverhalten, die im Zusammenhang mit der im Oktober geschlossenen Investitionsvereinbarung stünden. Damals hatte der Finanzinvestor Warburg Pincus angekündigt, ein Übernahmeangebot für PSI vorzulegen. Nach Unternehmensangaben hält die Beteiligungsgesellschaft gut 7 Prozent der PSI-Anteile.

    Weiterhin teilten die Berliner am Mittwoch mit, im vergangenen Jahr das Neugeschäft gesteigert zu haben. Der Auftragseingang stieg um ein Viertel auf 322 Millionen Euro. Die für 2025 formulierten Ziele bestätigte das Management. Demnach soll der Umsatz um etwa zehn Prozent wachsen und die Marge für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei vier Prozent liegen.

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    An PSI ist unter anderem auch der Dax -Konzern Eon beteiligt./lew/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 23.587 auf Ariva Indikation (18. März 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +6,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 52,43 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,23 %/+0,96 % bedeutet.




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