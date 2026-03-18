PSI legt Jahresabschluss erst Ende April vor - Ziele 2025 bestätigt

An PSI ist unter anderem auch der Dax -Konzern Eon beteiligt./lew/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 23.587 auf Ariva Indikation (18. März 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +6,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,77 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 52,43 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,23 %/+0,96 % bedeutet.