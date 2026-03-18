Williams-Sonoma - Aktie steigt rasant +6,83 % - 18.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Williams-Sonoma Aktie. Mit einer Performance von +6,83 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Williams-Sonoma Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 167,08€, mit einem Plus von +6,83 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Williams-Sonoma kombiniert Tradition mit Innovation und bietet exklusive, qualitativ hochwertige Haushaltsprodukte an, die es von der Konkurrenz abheben.

Der Kurs der Williams-Sonoma Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,61 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Williams-Sonoma um -4,70 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

Williams-Sonoma Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,36 % 1 Monat -15,34 % 3 Monate -4,61 % 1 Jahr -2,40 %

Informationen zur Williams-Sonoma Aktie

Es gibt 119 Mio. Williams-Sonoma Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,10 Mrd.EUR € wert.

Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM) today announced operating results for the fourth quarter and fiscal year ended February 1, 2026 (fiscal 2025). The fourth quarter fiscal 2025 consisted of 13 weeks, and the fourth quarter fiscal 2024 consisted of 14 …

Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM) announced today that its Board of Directors has authorized a 15% increase in the company’s quarterly cash dividend to $0.76 per common share. The quarterly dividend is payable on May 22, 2026, to stockholders of …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Target und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,55 %. Target notiert im Minus, mit -0,35 %. TJX Companies notiert im Plus, mit +0,37 %.

Williams-Sonoma Aktie jetzt kaufen?

Ob die Williams-Sonoma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Williams-Sonoma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.