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    Williams-Sonoma - Aktie steigt rasant +6,83 % - 18.03.2026

    Am 18.03.2026 ist die Williams-Sonoma Aktie, bisher, um +6,83 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Williams-Sonoma Aktie.

    Besonders beachtet! - Williams-Sonoma - Aktie steigt rasant +6,83 % - 18.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Williams-Sonoma kombiniert Tradition mit Innovation und bietet exklusive, qualitativ hochwertige Haushaltsprodukte an, die es von der Konkurrenz abheben.

    Williams-Sonoma aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Williams-Sonoma Aktie. Mit einer Performance von +6,83 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Williams-Sonoma Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 167,08, mit einem Plus von +6,83 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der Kurs der Williams-Sonoma Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,61 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Williams-Sonoma um -4,70 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

    Williams-Sonoma Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,36 %
    1 Monat -15,34 %
    3 Monate -4,61 %
    1 Jahr -2,40 %

    Informationen zur Williams-Sonoma Aktie

    Es gibt 119 Mio. Williams-Sonoma Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,10 Mrd.EUR € wert.

    Williams-Sonoma, Inc. announces strong fourth quarter and fiscal year 2025 results


    Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM) today announced operating results for the fourth quarter and fiscal year ended February 1, 2026 (fiscal 2025). The fourth quarter fiscal 2025 consisted of 13 weeks, and the fourth quarter fiscal 2024 consisted of 14 …

    Williams-Sonoma, Inc. announces a 15% quarterly dividend increase


    Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM) announced today that its Board of Directors has authorized a 15% increase in the company’s quarterly cash dividend to $0.76 per common share. The quarterly dividend is payable on May 22, 2026, to stockholders of …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Target und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,55 %. Target notiert im Minus, mit -0,35 %. TJX Companies notiert im Plus, mit +0,37 %.

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    Ob die Williams-Sonoma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Williams-Sonoma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Williams-Sonoma

    -3,04 %
    -5,57 %
    -16,52 %
    -6,42 %
    -5,13 %
    +179,40 %
    +136,88 %
    +502,66 %
    +1.379,02 %
    ISIN:US9699041011WKN:867980



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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