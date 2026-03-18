Indonesiens Rohstoffe im Visier: US-Handelsdeal sorgt für Aufsehen

Haryo Limanseto vom Koordinationsministerium für Wirtschaft Indonesiens betonte, die Energiebestimmungen des Abkommens würden "einen Ausgleich zwischen Außenhandel und dem Decken des inländischen Energiebedarfs schaffen". Die USA reagierten ihrerseits auf Indonesiens Zugeständnisse, indem sie die zuvor drohende Zollbelastung von 32 Prozent auf 19 Prozent senkten und den Marktzugang für wichtige Produkte wie Palmöl, Kaffee, Kakao, Gewürze und Kautschuk zollfrei ermöglichten.

Ein neues Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Indonesien verändert die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder grundlegend, wie die Associated Press berichtet. Jakarta öffnet US-Investoren umfassend seine Mineralressourcen, steigert den Kauf amerikanischer Rohöl- und Flüssiggasprodukte, unterstützt den Aufbau einer Exportstrecke für US-Kohle und vereinbart die Kooperation bei kleinen modularen Kernreaktoren.

Geopolitische Spannungen zwischen USA und China

Analysten warnen, dass Indonesien zwischen den strategischen Zielen der USA und Chinas gefangen ist. Putra Adhiguna vom Jakarta-basierten Energy Shift Institute erklärte: "Die Führung Indonesiens versucht, einen Mittelweg zwischen dem Westen und China zu finden." Gleichzeitig sei der Einfluss Chinas "unausweichlich", da das Land der größte Handelspartner Indonesiens ist.

Kevin Zongzhe Li vom Center for China Analysis in New York erläuterte: "Indonesien spielt in diesem Wettbewerb eine absolut zentrale Rolle, da es über reichhaltige Ressourcen verfügt und zugleich politische Ambitionen verfolgt." Das Abkommen ermögliche US-Firmen "eine echte Chance, einen Sektor, in dem chinesische Unternehmen einen First-Mover-Vorteil erlangt haben, ein wenig auszugleichen".

Milliarden für US-Energie

Indonesien verpflichtet sich, den Kauf amerikanischer Energieprodukte zu vereinfachen und innerhalb eines nicht näher bestimmten Zeitraums Energieimporte im Wert von 15 Milliarden US-Dollar zu tätigen. Im Fokus stehen fossile Brennstoffe wie Flüssiggas, Rohöl und Benzin.

Zudem will das Land eine Exportstrecke von der US-Westküste aufbauen, um amerikanische Kohle wettbewerbsfähiger zu machen, und gemeinsam mit den USA und Japan kleine modulare Kernreaktoren entwickeln, beginnend mit einem potenziellen Projekt in West-Kalimantan.

Energiepolitik auf dem Prüfstand

Kritiker sehen die Vereinbarung als Rückschritt für Indonesiens Energiewende. Adhiguna warnte: "Es besteht die Gefahr, dass die politische Führung Indonesiens wieder in diese Falle tappt."

Der Anteil fossiler Energieträger betrug 2023 fast 78 Prozent der Energieversorgung. Dinita Setyawati vom Think Tank Ember forderte: "Indonesien sollte den Ausbau von 100 GW an Solar- und Speicherkapazitäten vorrangig vorantreiben und die Verbundnetze ausbauen, um den Austausch erneuerbarer Energien zu ermöglichen."

Unsicherer Ausblick

Die Zukunft des Abkommens ist durch das Urteil des Obersten US-Gerichts gegen Trumps globale Zölle ungewiss. Meha Sitepu von der Washingtoner Beratungsfirma The Asia Group kommentierte: "Die Zustimmung des Parlaments könnte sich als schwieriges Unterfangen erweisen, und zusätzliche Unsicherheiten seitens der USA könnten die Lage weiter verkomplizieren."

Einige Bestimmungen, etwa die Lockerung von Halal-Zertifizierungen, stoßen in Indonesien auf Kritik und könnten den Ratifizierungsprozess erschweren.

EU-Australien-Handelsdeal kurz vor Abschluss

Parallel zu den Entwicklungen in Asien berichtete Bloomberg, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nächste Woche nach Australien reisen wird, wenige Tage nachdem sie erklärte, dass ein Handelsabkommen "auf der Zielgeraden" sei.

Von der Leyen trifft sich am Dienstag, 24. März, in Canberra mit Australiens Premierminister Anthony Albanese. Australiens Handelsminister Don Farrell erklärte: "Ich glaube, dass es für all diese noch offenen Fragen Lösungen gibt, und ich bin zuversichtlich, dass wir, wenn sowohl von unserer Seite als auch von Seiten der Europäer der nötige gute Wille vorhanden ist, in naher Zukunft ein Freihandelsabkommen mit den Europäern verkünden können. Das war nicht leicht zu erreichen."

Die Verhandlungen zwischen der EU und Australien laufen seit mehr als acht Jahren. Vor allem Fragen zu Fleischimporten und der Schutz der EU-Landwirtschaft hatten bisher eine Einigung verzögert. Ein erfolgreicher Abschluss würde laut von der Leyen "einen weiteren Meilenstein bei der Diversifizierung der internationalen Partnerschaften Europas" markieren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion