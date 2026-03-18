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    Anleger zu gelassen?

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    Ein Ölschock könnte US-Aktien massiv abstürzen lassen, warnt Goldman

    Steigende Energiepreise könnten laut Goldman Sachs eine heftige Korrektur auslösen. Im Extremfall droht dem S&P 500 ein zweistelliger Rückgang. Wie tief es gehen könnte.

    Anleger zu gelassen? - Ein Ölschock könnte US-Aktien massiv abstürzen lassen, warnt Goldman
    Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

    Die Investmentbank Goldman Sachs warnt, dass ein schwerer Ölversorgungsschock infolge des Iran-Konflikts deutliche Verluste an den US-Aktienmärkten auslösen könnte. In einem Extremfall könnte der Leitindex S&P 500 in diesem Jahr auf etwa 5.400 Punkte fallen – 19,5 Prozent unter dem Schlusskurs von Dienstag. Der Index hatte zuletzt bei 6.716 Punkten geschlossen.

    In einem moderateren Szenario, bei dem die US-Wirtschaft zwar gebremst, aber nicht stark getroffen wird, sehen die Strategen den Index bei rund 6.300 Punkten. Das entspräche einem Rückgang von etwa 6 Prozent. Gleichzeitig betont Goldman, dass der anhaltende Investitionsboom rund um künstliche Intelligenz einen Teil der konjunkturellen Belastungen abfedern könnte.

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    Dennoch wächst laut der Bank das Abwärtsrisiko. Hintergrund sind vor allem steigende Energiepreise infolge der Spannungen im Nahen Osten und mögliche Störungen der globalen Ölversorgung. Goldman geht derzeit davon aus, dass der Ölfluss für etwa 21 Tage eingeschränkt bleiben könnte, bevor sich die Lage langsam normalisiert. Brent-Rohöl könnte in diesem Zeitraum durchschnittlich etwa 98 US-Dollar pro Barrel kosten. 

    Historische Daten zeigen, wie stark steigende Energiepreise die Börsen belasten können. In Phasen deutlicher Ölpreisanstiege verliert der S&P 500 laut Goldman im Durchschnitt etwa zwölf Prozent. In schweren Versorgungsschocks lag der Rückgang sogar bei rund 23 Prozent.

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    Einige Strategen halten die Gelassenheit der Märkte für überraschend. "Ich befürchte, dass der Aktienmarkt die potenziellen Abwärtsrisiken unterschätzt", schrieb Tony Pasquariello, globaler Leiter der Hedgefonds-Abdeckung bei Goldman Sachs. "Der Markt ist sicherlich klüger als ich, aber ich bin überrascht, dass die Marktteilnehmer nicht besorgter sind."

    Tatsächlich legten US-Aktien zu Beginn der Woche zu. Der S&P 500 stieg am Montag um rund ein Prozent, während Nasdaq und Dow Jones ebenfalls Gewinne verbuchten. Auch am Dienstag waren die Vorzeichen des Leitindex grün. Der Anstieg erfolgte jedoch bei vergleichsweise geringem Handelsvolumen, was laut Marktbeobachtern Zweifel an der Nachhaltigkeit der Bewegung aufkommen lässt.

    Trotz der kurzfristigen Risiken bleibt Goldman im Basisszenario grundsätzlich bullish. Die Bank hält an ihrer Jahresendprognose von 7.600 Punkten für den S&P 500 fest. Dennoch betonen die Strategen, dass geopolitische Spannungen, hohe Bewertungen und Unsicherheiten rund um KI die Märkte anfälliger für Rückschläge machen könnten.

    Pasquariello rät Anlegern deshalb zu Vorsicht. "Auch wenn der allgemeine Trend weiterhin positiv ist, halte ich es für sinnvoll, Ihr Portfolio zu vereinfachen und etwas Liquidität zu schaffen."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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