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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 18.03.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh rechnet mit weiterem Umsatzrueckgangund
    • Aumovio kaempft mit schwachem Umfeld und Verlusten
    • Thyssenkrupp Nucera optimistisch fuer Neugeschaeft
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 18.03.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Hellofresh erwartet weiteren Umsatzrückgang - Aktie gibt deutlich nach

    BERLIN - Der Kochboxenversender Hellofresh rechnet wegen einer weiterhin schwächelnden Nachfrage mit einem erneuten Umsatzrückgang im laufenden Jahr. Die Erlöse dürften abseits der Wechselkurseffekte um etwa drei bis sechs Prozent zurückgehen, teilte der SDax-Konzern am Mittwoch in Berlin mit. Analysten hatten im Mittel einen geringeren Rückgang erwartet. Der um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 375 bis 425 Millionen Euro liegen und damit im besten Fall etwas über dem Vorjahr. Branchenexperten hatten hier ein zum Vorjahr stabiles Ergebnis prognostiziert. An der Börse sorgten die Nachrichten für einen Kurseinbruch.

    ROUNDUP 2: Aumovio erwartet weiteren Umsatzrückgang - Aktienkurs legt zu

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    FRANKFURT - Der Autozulieferer Aumovio kämpft weiter mit einem schwachen Umfeld. Im neuen Jahr dürfte der Erlös erneut sinken, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Einen Rückgang der Gewinnmarge aus dem Tagesgeschäft schließt das Management um Chef Philipp von Hirschheydt trotz des harten Sparkurses ebenfalls nicht aus. Die Marktbedingungen seien weiter schwierig, auch deshalb setze der Konzern die angekündigte Reduzierung von Produktionsstandorten fort, hieß es. Unter dem Strich kosteten der Konzernumbau und die Abspaltung viel Geld, der Nettoverlust weitete sich aus.

    ROUNDUP/Nach Gewinnwarnung: Thyssenkrupp Nucera optimistischer für Neugeschäft

    DORTMUND - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat nach seiner Gewinnwarnung am Vortag auch gute Neuigkeiten: Die Dortmunder sind mit Blick auf den Auftragseingang im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 nun positiver gestimmt. Hintergrund der neuen Prognose ist vor allem ein Auftrag des spanischen Energieunternehmens Moeve, wie das zum Industriekonzern Thyssenkrupp zugehörige Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

    Unicredit will Übernahmegespräche mit Commerzbank 'von Angesicht zu Angesicht'

    FRANKFURT - Unicredit -Chef Andrea Orcel will mit seinem Übernahmeangebot für die Commerzbank die festgefahrene Lage zwischen den beiden Parteien brechen. "Ziel ist es, die Patt-Situation zu überwinden", sagte Orcel auf einer Finanzkonferenz der US-Bank Morgan Stanley. Nötig sei ein "konstruktiver Dialog von Angesicht zu Angesicht" mit allen Beteiligten. In den vergangenen 18 Monaten habe man das versucht, es sei aber nicht gelungen.

    Pharmakonzern Stada legt zu dank Spezialmedikamenten

    BAD VILBEL - Der Arzneihersteller Stada hat 2025 auch dank eines starken Wachstums bei Spezialmedikamenten deutlich zugelegt. Im vergangenen Jahr stieg der bereinigte Umsatz zu konstanten Wechselkursen um sechs Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, wie der Konzern in Bad Vilbel mitteilte.

    ROUNDUP: TAG Immobilien profitiert von höheren Mieten und übertrifft Prognosen

    HAMBURG - TAG Immobilien hat im vergangenen Jahr weiter von der hohen Nachfrage nach Wohnraum profitiert. Das Unternehmen übertraf dabei seine im November erhöhten Gewinnziele. So stieg der operative Gewinn (FFO I) um drei Prozent auf 181 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Immobilienkonzern am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Dies war auch mehr als von Analysten zuvor im Schnitt erwartet.

    Heidelberger Druck will Gemeinschaftsunternehmen im Drohnenbereich gründen

    HEIDELBERG - Die Heidelberger Druckmaschinen AG orientiert sich weiter in den Verteidigungsbereich. Zusammen mit der US-amerikanisch-israelischen Ondas Autonomous Systems soll ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden. Dabei gehe es um den Aufbau eines Shops für den wachsenden Markt autonomer Drohnenabwehrsysteme, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwoch mit. Aufsichtsrat und Vorstand hätten zugestimmt, die Gründung stehe aber noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Behörden. Heidelberger Druck will sich mit 49 Prozent an dem Joint Venture beteiligen, der Rest liege beim Partner.

    PSI legt Jahresabschluss erst Ende April vor - Ziele 2025 bestätigt

    BERLIN - Das auf die Energiebranche spezialisierte Softwareunternehmen PSI Software verschiebt die Veröffentlichung seines Jahres- und Konzernabschlusses. Dieser soll nun Ende April erfolgen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Grund sei die abschließende Würdigung von Bilanzierungssachverhalten, die im Zusammenhang mit der im Oktober geschlossenen Investitionsvereinbarung stünden. Damals hatte der Finanzinvestor Warburg Pincus angekündigt, ein Übernahmeangebot für PSI vorzulegen. Nach Unternehmensangaben hält die Beteiligungsgesellschaft gut 7 Prozent der PSI-Anteile.

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    Weitere Meldungen
    -Talanx erhöht nach Rekordjahr die Dividende
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    -Swiss streicht im Sommer erneut hunderte Flüge
    -Agrarhändler Agravis will in Süddeutschland expandieren -Zu wenig Strom für weitere Rechenzentren im Rhein-Main-Gebiet -Pläne zu Tankstellenpreisen helfen Bauern nicht
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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,39 % und einem Kurs von 1,488 auf Tradegate (18. März 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +9,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 37,66 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +1,67 %/+16,63 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltend schwache Kursentwicklung und negative Fundamentaldaten von HelloFresh: rückläufige Umsätze, fehlende Wachstumstrends, Kritik an Management, eingestelltes Reporting aktiver Kunden und fragwürdige Kapitalallokation (Buybacks, Insiderkäufe). Debatte um Unter‑ vs. Überbewertung trotz positivem Free Cashflow; hohe Volatilität und skeptische Aussicht (Return‑to‑Growth 2027+).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

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