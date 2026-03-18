Der Druck steigt! US-Erzeugerpreise klettern unerwartet stärker als erwartet

Im Jahresvergleich stiegen die Gesamtpreise um 3,4 Prozent, was über den Schätzungen von 3 Prozent lag und auch den Anstieg des Vormonats von 2,9 Prozent übertraf. Die Preise ohne Lebensmittel und Energie legten um 3,9 Prozent zu – stärker als erwartet und über dem Vormonatswert von 3,6 Prozent.

Die US-Erzeugerpreise sind im Februar überraschend stark gestiegen, was auf höhere Kosten für Waren und Dienstleistungen hindeutet – noch vor den Auswirkungen des Krieges im Iran. Die jüngsten Daten zeigen einen Anstieg des Producer Price Index (PPI) um 0,7 Prozent, nach einem Anstieg von 0,5 Prozent im Januar, wie aus den Zahlen des US Bureau of Labor Statistics (BLS) vom Mittwoch hervorgeht. Der Index für die Kerninflation, der Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg um 0,5 Prozent.

Die Preise für Zwischenprodukte, also für Vorleistungen, stiegen ebenfalls und trugen maßgeblich zum Gesamtergebnis bei. Besonders bei Energiegütern und Energie-Materialien stiegen die Preise, was auf die steigende Nachfrage nach Energie hinweist. Die Preise für Diesel sprangen im Februar um 13,9 Prozent nach oben.

Die Zahlen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Verbraucherpreise, abgesehen von den Lebensmittel- und Energiekosten, im Februar langsamer stiegen. Doch der Krieg im Iran hat die Ölpreise in die Höhe getrieben und die Stimmung der Konsumenten eingetrübt. Thomas Ryan, Ökonom bei Capital Economics, erklärte: "Die unerwartet starke Entwicklung des PPI im Februar bestätigt, dass sich Inflationsdrucke bereits vor dem Anstieg der Ölpreise durch die Lieferketten ausbreiteten."

Mehr als die Hälfte des Anstiegs im PPI war auf höhere Dienstleistungen zurückzuführen, die um 0,5 Prozent zulegten. Darunter fielen steigende Kosten für Unterkunft, Großhandel von Lebensmitteln und Investitionsdienstleistungen. Besonders die Lebensmittelpreise stiegen stark an, allen voran frische und getrocknete Gemüse, deren Preise um fast 49 Prozent anstiegen.

Der Anstieg der Großhandelspreise dürfte die Aufmerksamkeit der US-Notenbank auf die Versorgungsschocks lenken, die durch den Ölpreisanstieg zusätzlich befeuert werden. Diese Entwicklung birgt das Risiko, die Inflationsdynamik weiter zu verstärken und die Wirtschaft zu bremsen.

Der US-Leitindex S&P500 notiert zum Handelsstart am Mittwoch mit 0,6 Prozent leicht im Minus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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