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    Condor zieht zurück an den Frankfurter Flughafen

    Für Sie zusammengefasst
    • Condor ist mit Verwaltung zum Flughafen Frankfurt
    • Neuer Standort in Gateway Gardens nahe den CrewsDE
    • Condor baut eigenes Zubringernetz fuer Langstrecke
    Condor zieht zurück an den Frankfurter Flughafen
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Condor ist mit ihrer Verwaltung an den Frankfurter Flughafen zurückgekehrt. "Mit unserem neuen Standort in Gateway Gardens rücken wir wieder näher an das Herz unserer Operation - den Flughafen Frankfurt - und damit auch näher an unsere Crews", erklärte Airline-Chef Peter Gerber bei der feierlichen Eröffnung der neuen Räume.

    Die zweitgrößte deutsche Airline hatte ihren Firmensitz nach der Insolvenz ihres früheren Mutterkonzerns Thomas Cook aus Kostengründen in den Vorort Neu-Isenburg verlegt. Am Flughafen wurden nun Räume im auffälligen Alpha-Rotex-Gebäude angemietet, in dem zuvor DB Schenker untergebracht war.

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    Condor ist neu aufgestellt

    Mit einer umfassend erneuerten Flotte hat sich das Unternehmen neu aufgestellt. Mehrheitseigentümer ist seit 2021 die britische Investmentgesellschaft Attestor. Condor baut für seine in Frankfurt startenden Langstreckenflüge ein eigenes europäisches Zubringernetz auf, nachdem Lufthansa ein entsprechendes Abkommen zu Vorzugskonditionen beendet hat.

    Seit einem Jahr fliegt die Gesellschaft auch innerdeutsche Verbindungen von und nach Frankfurt. Die Umsteigeprozesse sollen ab Sommer 2027 dann im neuen Terminal 3 des Flughafens stattfinden./ceb/DP/zb

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 7,86 auf Tradegate (18. März 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,42 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +1,88 %/+14,62 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und fundamentale Risiken der Lufthansa: Aktie bei etwa 7,50–7,75 EUR, Vorstands-Insiderkauf von 32.324 Aktien zu 7,75 EUR, erhöhte Volatilität und leichte Erholung seit dem Tief. Diskutiert werden Belastungen durch Pilotenstreiks und hohe Personalkosten, gestiegene Kerosinpreise durch den Nahost-Konflikt, mögliche Chancen durch Routenverschiebungen sowie die geplante Senkung der Luftverkehrsteuer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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