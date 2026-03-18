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    El Tigre auf nächster Stufe

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    Silver Tiger vergibt EPCM-Auftrag und stellt Minenbau-Team auf

    Silver Tiger trifft die Bauentscheidung für El Tigre, vergibt den EPCM-Auftrag und stellt ein erfahrenes Bau-Team auf. Die erste Metallausbringung ist für Dezember 2027 geplant.

    El Tigre auf nächster Stufe - Silver Tiger vergibt EPCM-Auftrag und stellt Minenbau-Team auf

    Silver Tiger Metals (WKN A2P4YL / TSXV SLVR hat auf El Tigre den nächsten großen Schritt gemacht: Bauentscheidung, EPCM-Auftrag und ein eigenes erfahrenes Bau-Team – das Silber-Gold-Projekt in Sonora rückt damit klar in Richtung Umsetzung.

    Besonders spannend ist, dass das Unternehmen nicht nur die technische Planung und Infrastruktur weiter vorantreibt, sondern bereits ein konkretes Ziel für die erste Metallausbringung nennt. Gleichzeitig laufen weitere Bohrprogramme und auch das zusätzliche Potenzial nördlich des Hauptprojekts bleibt fest im Blick.

    Was bedeutet die Bauentscheidung jetzt konkret für El Tigre? Welche Rolle spielen die EPCM-Partner und das neue Bau-Team? Und wie realistisch ist der Start der Produktion bis Ende 2027?

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    El Tigre erreicht die nächste Stufe: Silver Tiger vergibt EPCM-Auftrag und stellt Bau-Team auf

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    El Tigre auf nächster Stufe Silver Tiger vergibt EPCM-Auftrag und stellt Minenbau-Team auf Silver Tiger Metals (WKN A2P4YL / TSXV SLVR) bringt das El Tigre Stockwork Zone-Projekt in Sonora, Mexiko, in die nächste Entwicklungsstufe! Das Unternehmen von CEO Glenn Jessome hat die Bauentscheidung für das Silber-Gold-Haldenlaugungsprojekt getroffen und zugleich einen Engineering, Procurement and Construction Management-Vertrag mit Kappes, Cassidy & Associates sowie Kappes, Cassiday del Norte abgeschlossen. Parallel dazu hat Silver Tiger ein eigenes, erfahrenes Minenbau-Team verpflichtet, das gemeinsam mit den Auftragnehmern die Umsetzung vorantreiben soll. Als Ziel für Inbetriebnahme und erste Metallausbringung nennt das Unternehmen Dezember 2027.
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