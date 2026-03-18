Silver Tiger vergibt EPCM-Auftrag und stellt Minenbau-Team auf

Silver Tiger Metals (WKN A2P4YL / TSXV SLVR) hat auf El Tigre den nächsten großen Schritt gemacht: Bauentscheidung, EPCM-Auftrag und ein eigenes erfahrenes Bau-Team – das Silber-Gold-Projekt in Sonora rückt damit klar in Richtung Umsetzung.

Besonders spannend ist, dass das Unternehmen nicht nur die technische Planung und Infrastruktur weiter vorantreibt, sondern bereits ein konkretes Ziel für die erste Metallausbringung nennt. Gleichzeitig laufen weitere Bohrprogramme und auch das zusätzliche Potenzial nördlich des Hauptprojekts bleibt fest im Blick.

Was bedeutet die Bauentscheidung jetzt konkret für El Tigre? Welche Rolle spielen die EPCM-Partner und das neue Bau-Team? Und wie realistisch ist der Start der Produktion bis Ende 2027?

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El Tigre erreicht die nächste Stufe: Silver Tiger vergibt EPCM-Auftrag und stellt Bau-Team auf

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