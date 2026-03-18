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    Die fetten Jahre sind vorbei!

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    Mit US-Aktien lässt sich in den nächsten 10 Jahren kaum Geld verdienen

    Der S&P 500 könnte laut Rob Arnott in den nächsten zehn Jahren kaum schneller wachsen als die Inflation. Besonders Tech-Highflyer sieht der Stratege kritisch.

    Die fetten Jahre sind vorbei! - Mit US-Aktien lässt sich in den nächsten 10 Jahren kaum Geld verdienen
    Foto: Unsplash

    Die spektakuläre Rallye der US-Aktienmärkte könnte laut einem prominenten Strategen bald deutlich an Tempo verlieren. Rob Arnott, Gründer des Vermögensverwalters Research Affiliates, erwartet für den S&P 500 in den kommenden zehn Jahren lediglich eine durchschnittliche Rendite von rund 3 Prozent pro Jahr – ein Bruchteil der Gewinne der vergangenen Dekade.

    Arnott gehört zu den bekanntesten quantitativen Strategen der Wall Street. Sein Unternehmen entwickelt Anlagekonzepte für Indexfonds und ETFs im Wert von rund 200 Milliarden US-Dollar für Anbieter wie Charles Schwab oder Invesco. Bekannt wurde er auch als Begründer des sogenannten "Fundamental Indexing", bei dem Aktien nicht nach Marktkapitalisierung, sondern nach ihrer wirtschaftlichen Größe gewichtet werden.

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    Seine pessimistische Prognose begründet Arnott vor allem mit den außergewöhnlich starken Jahren seit 2016. In diesem Zeitraum erzielten US-Large-Caps – gemessen am S&P 500 – im Schnitt 15,5 Prozent Rendite pro Jahr. Ein Großteil dieser Gewinne entstand jedoch nicht nur durch steigende Unternehmensgewinne, sondern auch durch immer höhere Bewertungen. Der Gewinn je Aktie legte jährlich um mehr als 11 Prozent zu, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Index von etwas über 20 auf rund 27,5 stieg.

    Für Arnott ist genau diese Entwicklung das Problem. "KGVs steigen nicht immer unbegrenzt", zititer Fortune ihn. "In keiner vernünftigen Welt ist das plausibel." Auch bei den Unternehmensgewinnen erwartet er eine Rückkehr zu historischen Trends. Gewinne könnten künftig zwar weiter wachsen, aber deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren.

    Nach seinem Modell setzt sich die künftige Rendite aus drei Komponenten zusammen: Dividenden, Gewinnwachstum und Veränderungen der Bewertungen. Da die Dividendenrendite derzeit nur etwa 1,2 Prozent beträgt und die Gewinne künftig wohl nur noch rund 5,3 Prozent jährlich steigen, ergäbe sich zunächst eine Gesamtrendite von etwa 6,4 Prozent. Entscheidend sei jedoch, dass die hohen Bewertungen wieder sinken könnten. Arnott erwartet, dass das KGV des S&P 500 bis 2036 von derzeit etwa 27,5 auf rund 17 fällt – ein Rückgang um etwa 40 Prozent. Dieser Effekt würde die Rendite deutlich drücken.

    Unter dem Strich kommt Arnott deshalb auf lediglich 3,1 Prozent jährliche Gesamtrendite für den S&P 500 – kaum mehr als die erwartete Inflation von rund 2,4 Prozent. In diesem Szenario würde der Index in zehn Jahren lediglich bei rund 8.073 Punkten stehen und damit nur etwa 21 Prozent über dem heutigen Niveau.

    Besonders skeptisch ist Arnott gegenüber den sogenannten "Magnificent Seven". Deren starkes Gewinnwachstum habe einen großen Teil der Indexperformance getragen. Doch gerade diese Aktien seien inzwischen sehr hoch bewertet. "Der Markt geht davon aus, dass es eine ausgemachte Sache ist, dass sie ihre Gewinne wie verrückt steigern werden", sagt er. Um die Erwartungen zu erfüllen, müssten die Gewinne jedoch noch schneller wachsen als ohnehin bereits angenommen.

    Auch beim Thema künstliche Intelligenz mahnt Arnott zur Vorsicht. Viele Anbieter verdienten derzeit vor allem am Verkauf der Infrastruktur, während viele Kunden Schwierigkeiten hätten, daraus kurzfristig Gewinne zu erzielen. "Diese KI-Anbieter werden einen Weg finden, Geld zu verdienen", sagt er. "Aber nicht so schnell, wie es die Erwartungen vermuten lassen."

    Sein Rat an Anleger fällt daher ungewöhnlich deutlich aus: Wer stark in US-Technologieaktien investiert ist, sollte Gewinne mitnehmen. "Wenn Sie die Mag Seven im Portfolio hatten, sagen Sie 'Vielen Dank, Mag Seven', steigen Sie aus und lassen Sie sich nicht mit ihnen wieder nach unten ziehen." Langfristig erwartet Arnott bessere Renditen außerhalb der USA, insbesondere bei Value-Aktien in Industrieländern und Schwellenmärkten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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