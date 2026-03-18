Thyssenkrupp nucera liefert Elektrolyseure für Europas größtes Wasserstoffprojekt
In Huelva entsteht ein Meilenstein der Energiewende: thyssenkrupp nucera und Moeve realisieren Europas größtes grünes Wasserstoffprojekt im Andalusian Green Hydrogen Valley.
Foto: thyssenkrupp nucera
- thyssenkrupp nucera und Moeve haben einen Vertrag zur Planung, Beschaffung, Fertigung und Lieferung von Elektrolyseuren mit einer Gesamtkapazität von 300 MW geschlossen.
- Der Lieferumfang umfasst 15 standardisierte 20‑MW‑alkalische Elektrolyseure für die erste Phase „Onuba“ im La Rábida Energy Park in Huelva (Spanien).
- Onuba wird voraussichtlich rund 45.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr produzieren.
- Das Projekt soll etwa 250.000 Tonnen CO₂-Emissionen jährlich einsparen.
- Moeve traf Anfang März 2026 die endgültige Investitionsentscheidung (FID); Onuba ist die größte Anlage für grünen Wasserstoff in Südeuropa und die erste Phase des „Andalusian Green Hydrogen Valley“.
- Der Standort bietet umfangreiche Solar‑ und Windressourcen sowie Hafen- und Transportinfrastruktur; die Partnerschaft verbindet thyssenkrupp nuceras Elektrolyse‑Expertise (über 600 Projekte, >10 GW) mit Moeves Fähigkeit zur großskaligen Projektentwicklung.
Der nächste wichtige Termin, Virtuelles SdK Anleger Forum, bei thyssenkrupp nucera ist am 26.03.2026.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,1450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,97 % im
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