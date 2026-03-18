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    BVB denkt wieder über Sancho nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Borussia Dortmund denkt an rueckkehr von Sanchoneu
    • Marktwert gesunken von 120 Mio auf 20 Mio aktuelle
    • Sancho derzeit auf Leihbasis bei Aston Villa ohnee
    'Sky', 'Sportbild' - BVB denkt wieder über Sancho nach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund beschäftigt sich nach Informationen der "Sport Bild" um eine erneute Rückholaktion von Jadon Sancho. Zuvor hatte bereits Sky darüber berichtet, dass der Name des im Sommer ablösefreien Engländers intern wieder diskutiert wird. Ob der 25-Jährige allerdings wirklich zum zweiten Mal zum BVB zurückkehrt, ist unklar.

    Zwar hatte Sancho zwischen 2017 und 2021 in Dortmund eine überragende Zeit und wurde vor fünf Jahren für 85 Millionen Euro an Manchester United verkauft. Doch seitdem konnte er nie wieder an sein damaliges Leistungsvermögen anknüpfen. Nachdem er 2024 noch einmal nach Dortmund verliehen worden war, spielt er aktuell ebenfalls auf Leihbasis bei Aston Villa.

    Lange nicht mehr auf dem einstigen Niveau

    Trotz ausreichend Einsatzzeiten dort kommt er in bislang 18 Premier-League-Spielen in dieser Saison auf gerade mal eine Torvorlage. Der Marktwert des einstigen BVB-Fanlieblings ist von zwischenzeitlich 120 Millionen auf aktuell 20 Millionen Euro gesunken.

    Zudem müsste Sancho bei den Westfalen wohl Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. In England soll er aktuell rund 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Fraglich ist auch, ob der auf Disziplin bedachte Trainer Niko Kovac mit Sancho klarkommen würde./lap/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,035 auf Tradegate (18. März 2026, 15:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 333,95 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +66,67 %/+66,67 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der BVB-Aktie: Diskussionen über Unterstützungen bei rund €3 und das 5.000‑Tages­tief (~2,775€), Teilverkäufe bei €3,30/€3,60, ein ausgeführter Verkaufsauftrag bei €1,35 und Rückkaufwünsche unter €1,10. Anleger sehen Transfers, mögliche Kapitalerhöhungen und CL‑Platz (Kosten/Erträge) als fundamentale Treiber der Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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