BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach einer Präsentation des Vorstandschefs Andrea Orcel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Es sei vor allem um den Strategieplan der italienischen Bank gegangen, die Risiken von KI und Stablecoins für Banken, das geopolitische Umfeld und die laufenden Übernahme-Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit der Commerzbank, schrieb Paola Sabbione in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 63,50EUR auf Tradegate (18. März 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88,90

Kursziel alt: 88,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 88,90 € , was eine Steigerung von +38,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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