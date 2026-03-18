BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach einer Präsentation des Vorstandschefs Andrea Orcel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Es sei vor allem um den Strategieplan der italienischen Bank gegangen, die Risiken von KI und Stablecoins für Banken, das geopolitische Umfeld und die laufenden Übernahme-Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit der Commerzbank, schrieb Paola Sabbione in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 63,50EUR auf Tradegate (18. März 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88,90
Kursziel alt: 88,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88,90
Kursziel alt: 88,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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