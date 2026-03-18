Börsen Start Update
Börsenstart USA - 18.03. - Dow Jones schwach -0,86 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:45) bei 46.608,27 PKT und fällt um -0,86 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +1,02 %, NVIDIA +0,58 %, Goldman Sachs Group +0,54 %, JPMorgan Chase +0,49 %, Caterpillar +0,33 %
Flop-Werte: 3M -2,68 %, Sherwin-Williams -2,36 %, Visa (A) -2,20 %, Procter & Gamble -2,19 %, Nike (B) -1,79 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.651,02 PKT und fällt um -0,61 %.
Top-Werte: Constellation Energy +4,19 %, Monolithic Power Systems +2,15 %, Advanced Micro Devices +1,79 %, Datadog Registered (A) +1,52 %, Airbnb Registered (A) +1,51 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,69 %, Comcast (A) -3,21 %, Monster Beverage -3,12 %, Coca-Cola Europacific Partners -3,03 %, CSX -2,82 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:46) bei 6.682,56 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Williams-Sonoma +6,25 %, CIENA +4,86 %, Akamai Technologies +4,20 %, Constellation Energy +4,19 %, Lululemon Athletica +4,01 %
Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -4,99 %, Dollar Tree -4,08 %, Chipotle Mexican Grill -4,01 %, AbbVie -3,78 %, Coinbase -3,73 %
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