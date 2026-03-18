Prosus Registered (N) Aktie gerät unter starken Druck - 18.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Prosus Registered (N) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,35 % im Minus. Der Kursrückgang der Prosus Registered (N) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,35 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Prosus Registered (N) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,68 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um -9,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,85 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,67 % geändert.

Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,36 % 1 Monat +10,36 % 3 Monate -8,68 % 1 Jahr +5,30 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,45 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.