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    Bitcoin und die Sparkassen

    Bitcoin und Ethereum sind keine Investment für risikoaverse Anleger. Wer grundsätzlich bereit ist, Volatilität zu ertragen, könnte jetzt mitmischen.

    Im privaten Bekanntenkreis werde ich – genauso wie in unseren Coachings – immer wieder gefragt, wie hoch der Anteil des Bitcoin oder anderer Kryptowährungen an meinem Gesamtvermögen eigentlich ist. Die Antwort ist so klar wie eindeutig: Es sind maximal 1,5 Prozent. Der Anteil von Kryptowährungen an meinem Portfolio nimmt deshalb so eine kleine Prozentzahl ein, weil ich von Kryptowährungen nach wie vor nicht vollends überzeugt bin. Oder um es anders zu sagen: Weder Bitcoin noch Ethereum haben für mich einen inneren Wert.

    Nun lässt sich über innere Werte bei Finanzanlagen trefflich streiten. Wie hoch ist der innere Wert einer Immobilie in Berlin, Frankfurt oder München, wenn die Politik grundsätzlich die Möglichkeit hat, Steuern zu erheben, diese in üppige Höhen zu treiben oder im schlimmsten Fall – den Phantasien von Grünen und Teilen der SPD – Eigentümer sogar zu enteignen oder teilzuenteignen? Ebenso könnte man fragen: Wo liegt der innere Wert einer Aktie wie Nvidia, Amazon, Alphabet oder SAP? Kennzahlen sind geduldig, und mal billigt der Markt Technologietiteln ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40 zu, in anderen Zeiten hält er 20 für angemessen. Es ließe sich trefflich darüber streiten, ob ein Teil des vermuteten inneren Wertes bei Aktien nicht auch der Großzügigkeit des Marktes geschuldet ist.

    Hohe Bewertungen können temporär sein

    Ich erinnere mich zwei Jahrzehnte zurück, als man Industrietitel mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von 10 bis 15 bewertete. Heutzutage erlaubt der Aktienmarkt Industrieaktien wie Caterpillar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35. Doch zurück zum Bitcoin. Der Bitcoin ist für mich auch deshalb eine Anlageform, der ich keinen wesentlichen Portfolioanteil zubilligen möchte, weil er zwei Merkmale mitbringt, die mir nicht besonders gefallen. Das erste Merkmal habe ich angesprochen: Es ist der mangelnde innere Wert.

    Gold als Gegenbeispiel

    Diesen inneren Wert bringt auch Gold nur in gewisser Weise mit, da Gold zumindest teilweise eine anerkannte Tauschfunktion hat – und das seit Jahrhunderten. Immerhin kann man Gold praktisch nutzen, sei es für Schmuck oder in gewisser Weise auch für den industriellen Bedarf. Fiele der Bitcoin morgen weg, würde sich auf der Welt nichts ändern. Das ist eine Binse, denn vor 25 Jahren gab es keinen Bitcoin, und die Finanzmärkte funktionierten ebenso gut wie jetzt. Der Bitcoin ist eine digitale Währung, auf die sich viele Menschen geeinigt haben – als eine Art Ersatz oder Gegengewicht zu Notenbanken, womöglich auch zu den etwas altbackenen Gegengewichten wie Gold, Silber, Platin oder Palladium. Diese Einigung vieler Menschen ist zugleich für mich das Argument, warum ich einen zwar kleinen, aber doch vorhandenen Anteil an Kryptowährungen halte. Denn ich gehe grundsätzlich davon aus, dass sich bei sieben Milliarden Menschen auf der Welt einige Hunderttausend oder ein paar Millionen finden werden, denen Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen derart wichtig sind, dass sie bereit sind, einen gewissen Anteil ihres Portfolios darin zu halten. Dies stabilisiert in gewisser Weise den Preis.

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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