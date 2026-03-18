KI frisst Billionen: Nvidia, OpenAI und der größte Investitionsboom aller Zeiten

Die Zahlen, die dieser Tage aus dem Silicon Valley kommen, klingen wie Science-Fiction: Nvidia-Chef Jensen Huang versprach auf dem hauseigenen GTC-Event in San Jose, seine KI-Prozessoren würden bis 2027 kumulativ eine Billion US-Dollar Umsatz generieren – angetrieben von den Chip-Generationen Blackwell und Vera Rubin. Und OpenAI, das KI-Unternehmen hinter ChatGPT, plant bis 2030 rund 600 Milliarden US-Dollar in Recheninfrastruktur zu investieren. Zusammen stecken die beiden Konzerne damit mehr Kapital in den KI-Ausbau als manche Volkswirtschaft in einem Jahr erwirtschaftet.

Dass diese Summen nicht aus dem Nichts kommen, macht die Lage noch aufschlussreicher: OpenAI erzielte 2025 einen Umsatz von 13,1 Milliarden US-Dollar und will diesen bis 2030 auf über 280 Milliarden skalieren. Das entspräche einem Wachstum um den Faktor 21 innerhalb von fünf Jahren. Nvidia wiederum hatte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,4 Billionen US-Dollar – mehr als jedes andere Unternehmen der Welt. Die Nachfrage nach Rechenleistung, so Huang, habe sich in den vergangenen zwei Jahren um das Millionenfache erhöht.