Mega-Ausgaben in der Pipeline
KI frisst Billionen: Nvidia, OpenAI und der größte Investitionsboom aller Zeiten
Nvidia peilt eine Billion US-Dollar Chip-Umsatz bis 2027 an, OpenAI korrigiert seinen Investitionsplan auf 600 Milliarden. Der KI-Hunger nach Rechenleistung treibt Zahlen in astronomische Höhen – mit Chancen und Risiken.
Die Zahlen, die dieser Tage aus dem Silicon Valley kommen, klingen wie Science-Fiction: Nvidia-Chef Jensen Huang versprach auf dem hauseigenen GTC-Event in San Jose, seine KI-Prozessoren würden bis 2027 kumulativ eine Billion US-Dollar Umsatz generieren – angetrieben von den Chip-Generationen Blackwell und Vera Rubin. Und OpenAI, das KI-Unternehmen hinter ChatGPT, plant bis 2030 rund 600 Milliarden US-Dollar in Recheninfrastruktur zu investieren. Zusammen stecken die beiden Konzerne damit mehr Kapital in den KI-Ausbau als manche Volkswirtschaft in einem Jahr erwirtschaftet.
Dass diese Summen nicht aus dem Nichts kommen, macht die Lage noch aufschlussreicher: OpenAI erzielte 2025 einen Umsatz von 13,1 Milliarden US-Dollar und will diesen bis 2030 auf über 280 Milliarden skalieren. Das entspräche einem Wachstum um den Faktor 21 innerhalb von fünf Jahren. Nvidia wiederum hatte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,4 Billionen US-Dollar – mehr als jedes andere Unternehmen der Welt. Die Nachfrage nach Rechenleistung, so Huang, habe sich in den vergangenen zwei Jahren um das Millionenfache erhöht.
Für Investoren sind das verlockende, aber auch nervöse Signale. Nvidias Aktie legte auf dem GTC-Event zunächst fast fünf Prozent zu, gab die Gewinne jedoch größtenteils wieder ab. Der Markt fragt sich: Ist das nachhaltig? Die Trillion-Dollar-Prognose von Nvidia verlängert lediglich einen bestehenden Forecast um ein Jahr – keine echte Beschleunigung. Und OpenAIs Ausgabeplanung wurde gegenüber früheren Versprechen deutlich zurückgestutzt: Altman hatte noch 1,4 Billionen US-Dollar in Infrastruktur in Aussicht gestellt.
Hinzu kommen handfeste Risiken: Nvidia sieht sich wachsender Konkurrenz ausgesetzt – durch AMD, aber auch durch eigene Kunden wie Meta oder Amazon, die zunehmend auf hauseigene Chips setzen. OpenAI kämpft seinerseits um die Frage, ob die Einnahmen jemals die immensen Kosten decken können; zuletzt verbrannte das Unternehmen acht Milliarden US-Dollar im Jahr.
Die Chance liegt in der schieren Größe des KI-Markts. Wer die Infrastruktur für das KI-Zeitalter baut, kontrolliert auch dessen Wertschöpfung. Nvidia treibt das mit neuen Produkt-Offensiven voran – von Groq-basierten Spezialprozessoren bis hin zu eigenen CPUs, die Intel und AMD herausfordern. OpenAI wiederum sitzt mit über 900 Millionen wöchentlichen ChatGPT-Nutzern auf einem enormen Vertriebskanal.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion