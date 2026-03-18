Redwood AI-CEO Louis Dron erläutert im TV wie die KI gleich mehrere Branchen bereichern kann

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,97 auf Frankfurt (18. März 2026, 14:11 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +7,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +182,68 %. Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 96,51 Mio..

Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) , Redwood oderdas Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass sein Chief Executive Officer,Louis Dron, kürzlich in einem exklusiven Interview bei "Conversations ThatMatter" vorgestellt wurde, einem populären Langformat-Programm, dasFührungspersönlichkeiten vorstellt, die wichtige Branchen und Ideen prägen. DasProgramm wird in der "Vancouver Sun" vorgestellt und auf mehreren Fernsehsendernin British Columbia, Kanada, ausgestrahlt, darunter "CHEK-TV", sowie aufdigitalen Plattformen. Im Interview erläuterte Dron, wie das in Vancouveransässige Unternehmen Redwood AI eine KI-Plattform entwickelt, die dazubeitragen soll, einen der größten Engpässe der Pharmaindustrie zu überwinden,indem die Bewertung, Prüfung und Skalierung von Wirkstoffen von der frühenEntdeckung bis zur Kommerzialisierung verbessert wird. Dabei hob er auch diebreitere Anwendbarkeit der Chemie-KI-Plattform von Redwood in Bereichen wie derVerteidigung hervor, in denen schnelle chemische Analysen, Risikobewertungen undsichere Implementierungen von Bedeutung sein können.Im Interview erklärte Dron, wie Redwoods Plattform KI, Chemoinformatik und großangelegte Reaktionsdaten einsetzt, um Chemikern zu ermöglichen, Herstellungswegein Sekundenschnelle zu bewerten, Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten,Sicherheit, Skalierbarkeit und Umweltbelastung gegeneinander abzuwägen undschneller fundierte Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus derArzneimittelentwicklung hinweg zu treffen. Er sprach auch über die wachsendeHerausforderung für Pharmaunternehmen, Zehntausende und in einigen FällenMillionen von Wirkstoffen prüfen zu müssen, um herauszufinden, welche es wertsind, weiter verfolgt zu werden.Im Gespräch wurde auch die über die pharmazeutische Entwicklung hinausgehendeBedeutung der Technologie von Redwood angesprochen. Dron wies darauf hin, dassdie Chemie das Herzstück vieler Branchen bildet, darunter Umweltanwendungen,Materialwissenschaften, Agrartechnologie und verteidigungsbezogene Bereiche.Redwood verzeichnet mittlerweile Interesse an seiner KI-Chemieplattform seitensOrganisationen, die potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie demScreening chemischer Gefahren und Bedrohungen, der schnellen Charakterisierungunbekannter Verbindungen, der Analyse chemischer Signaturen und der Bewertungvon Lieferketten für chemische Vorläufer prüfen. Das Unternehmen ist derAnsicht, dass dieses wachsende branchenübergreifende Interesse die Flexibilitätderselben Kerntechnologie widerspiegelt, die es für die pharmazeutischeForschung, Entwicklung und Herstellung entwickelt.