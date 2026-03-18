Branchenübergreifendes Interesse
Redwood AI-CEO Louis Dron erläutert im TV wie die KI gleich mehrere Branchen bereichern kann
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Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) , Redwood oder
das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass sein Chief Executive Officer,
Louis Dron, kürzlich in einem exklusiven Interview bei "Conversations That
Matter" vorgestellt wurde, einem populären Langformat-Programm, das
Führungspersönlichkeiten vorstellt, die wichtige Branchen und Ideen prägen. Das
Programm wird in der "Vancouver Sun" vorgestellt und auf mehreren Fernsehsendern
in British Columbia, Kanada, ausgestrahlt, darunter "CHEK-TV", sowie auf
digitalen Plattformen. Im Interview erläuterte Dron, wie das in Vancouver
ansässige Unternehmen Redwood AI eine KI-Plattform entwickelt, die dazu
beitragen soll, einen der größten Engpässe der Pharmaindustrie zu überwinden,
indem die Bewertung, Prüfung und Skalierung von Wirkstoffen von der frühen
Entdeckung bis zur Kommerzialisierung verbessert wird. Dabei hob er auch die
breitere Anwendbarkeit der Chemie-KI-Plattform von Redwood in Bereichen wie der
Verteidigung hervor, in denen schnelle chemische Analysen, Risikobewertungen und
sichere Implementierungen von Bedeutung sein können.
Im Interview erklärte Dron, wie Redwoods Plattform KI, Chemoinformatik und groß
angelegte Reaktionsdaten einsetzt, um Chemikern zu ermöglichen, Herstellungswege
in Sekundenschnelle zu bewerten, Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten,
Sicherheit, Skalierbarkeit und Umweltbelastung gegeneinander abzuwägen und
schneller fundierte Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus der
Arzneimittelentwicklung hinweg zu treffen. Er sprach auch über die wachsende
Herausforderung für Pharmaunternehmen, Zehntausende und in einigen Fällen
Millionen von Wirkstoffen prüfen zu müssen, um herauszufinden, welche es wert
sind, weiter verfolgt zu werden.
Im Gespräch wurde auch die über die pharmazeutische Entwicklung hinausgehende
Bedeutung der Technologie von Redwood angesprochen. Dron wies darauf hin, dass
die Chemie das Herzstück vieler Branchen bildet, darunter Umweltanwendungen,
Materialwissenschaften, Agrartechnologie und verteidigungsbezogene Bereiche.
Redwood verzeichnet mittlerweile Interesse an seiner KI-Chemieplattform seitens
Organisationen, die potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie dem
Screening chemischer Gefahren und Bedrohungen, der schnellen Charakterisierung
unbekannter Verbindungen, der Analyse chemischer Signaturen und der Bewertung
von Lieferketten für chemische Vorläufer prüfen. Das Unternehmen ist der
Ansicht, dass dieses wachsende branchenübergreifende Interesse die Flexibilität
derselben Kerntechnologie widerspiegelt, die es für die pharmazeutische
Forschung, Entwicklung und Herstellung entwickelt.
das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass sein Chief Executive Officer,
Louis Dron, kürzlich in einem exklusiven Interview bei "Conversations That
Matter" vorgestellt wurde, einem populären Langformat-Programm, das
Führungspersönlichkeiten vorstellt, die wichtige Branchen und Ideen prägen. Das
Programm wird in der "Vancouver Sun" vorgestellt und auf mehreren Fernsehsendern
in British Columbia, Kanada, ausgestrahlt, darunter "CHEK-TV", sowie auf
digitalen Plattformen. Im Interview erläuterte Dron, wie das in Vancouver
ansässige Unternehmen Redwood AI eine KI-Plattform entwickelt, die dazu
beitragen soll, einen der größten Engpässe der Pharmaindustrie zu überwinden,
indem die Bewertung, Prüfung und Skalierung von Wirkstoffen von der frühen
Entdeckung bis zur Kommerzialisierung verbessert wird. Dabei hob er auch die
breitere Anwendbarkeit der Chemie-KI-Plattform von Redwood in Bereichen wie der
Verteidigung hervor, in denen schnelle chemische Analysen, Risikobewertungen und
sichere Implementierungen von Bedeutung sein können.
Im Interview erklärte Dron, wie Redwoods Plattform KI, Chemoinformatik und groß
angelegte Reaktionsdaten einsetzt, um Chemikern zu ermöglichen, Herstellungswege
in Sekundenschnelle zu bewerten, Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten,
Sicherheit, Skalierbarkeit und Umweltbelastung gegeneinander abzuwägen und
schneller fundierte Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus der
Arzneimittelentwicklung hinweg zu treffen. Er sprach auch über die wachsende
Herausforderung für Pharmaunternehmen, Zehntausende und in einigen Fällen
Millionen von Wirkstoffen prüfen zu müssen, um herauszufinden, welche es wert
sind, weiter verfolgt zu werden.
Im Gespräch wurde auch die über die pharmazeutische Entwicklung hinausgehende
Bedeutung der Technologie von Redwood angesprochen. Dron wies darauf hin, dass
die Chemie das Herzstück vieler Branchen bildet, darunter Umweltanwendungen,
Materialwissenschaften, Agrartechnologie und verteidigungsbezogene Bereiche.
Redwood verzeichnet mittlerweile Interesse an seiner KI-Chemieplattform seitens
Organisationen, die potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie dem
Screening chemischer Gefahren und Bedrohungen, der schnellen Charakterisierung
unbekannter Verbindungen, der Analyse chemischer Signaturen und der Bewertung
von Lieferketten für chemische Vorläufer prüfen. Das Unternehmen ist der
Ansicht, dass dieses wachsende branchenübergreifende Interesse die Flexibilität
derselben Kerntechnologie widerspiegelt, die es für die pharmazeutische
Forschung, Entwicklung und Herstellung entwickelt.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie
Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,97 auf Frankfurt (18. März 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +7,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +182,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 96,51 Mio..
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