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    Branchenübergreifendes Interesse

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    Redwood AI-CEO Louis Dron erläutert im TV wie die KI gleich mehrere Branchen bereichern kann

    Branchenübergreifendes Interesse - Redwood AI-CEO Louis Dron erläutert im TV wie die KI gleich mehrere Branchen bereichern kann
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) , Redwood oder
    das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass sein Chief Executive Officer,
    Louis Dron, kürzlich in einem exklusiven Interview bei "Conversations That
    Matter" vorgestellt wurde, einem populären Langformat-Programm, das
    Führungspersönlichkeiten vorstellt, die wichtige Branchen und Ideen prägen. Das
    Programm wird in der "Vancouver Sun" vorgestellt und auf mehreren Fernsehsendern
    in British Columbia, Kanada, ausgestrahlt, darunter "CHEK-TV", sowie auf
    digitalen Plattformen. Im Interview erläuterte Dron, wie das in Vancouver
    ansässige Unternehmen Redwood AI eine KI-Plattform entwickelt, die dazu
    beitragen soll, einen der größten Engpässe der Pharmaindustrie zu überwinden,
    indem die Bewertung, Prüfung und Skalierung von Wirkstoffen von der frühen
    Entdeckung bis zur Kommerzialisierung verbessert wird. Dabei hob er auch die
    breitere Anwendbarkeit der Chemie-KI-Plattform von Redwood in Bereichen wie der
    Verteidigung hervor, in denen schnelle chemische Analysen, Risikobewertungen und
    sichere Implementierungen von Bedeutung sein können.

    Im Interview erklärte Dron, wie Redwoods Plattform KI, Chemoinformatik und groß
    angelegte Reaktionsdaten einsetzt, um Chemikern zu ermöglichen, Herstellungswege
    in Sekundenschnelle zu bewerten, Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten,
    Sicherheit, Skalierbarkeit und Umweltbelastung gegeneinander abzuwägen und
    schneller fundierte Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus der
    Arzneimittelentwicklung hinweg zu treffen. Er sprach auch über die wachsende
    Herausforderung für Pharmaunternehmen, Zehntausende und in einigen Fällen
    Millionen von Wirkstoffen prüfen zu müssen, um herauszufinden, welche es wert
    sind, weiter verfolgt zu werden.

    Im Gespräch wurde auch die über die pharmazeutische Entwicklung hinausgehende
    Bedeutung der Technologie von Redwood angesprochen. Dron wies darauf hin, dass
    die Chemie das Herzstück vieler Branchen bildet, darunter Umweltanwendungen,
    Materialwissenschaften, Agrartechnologie und verteidigungsbezogene Bereiche.
    Redwood verzeichnet mittlerweile Interesse an seiner KI-Chemieplattform seitens
    Organisationen, die potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie dem
    Screening chemischer Gefahren und Bedrohungen, der schnellen Charakterisierung
    unbekannter Verbindungen, der Analyse chemischer Signaturen und der Bewertung
    von Lieferketten für chemische Vorläufer prüfen. Das Unternehmen ist der
    Ansicht, dass dieses wachsende branchenübergreifende Interesse die Flexibilität
    derselben Kerntechnologie widerspiegelt, die es für die pharmazeutische
    Forschung, Entwicklung und Herstellung entwickelt.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie

    Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,97 auf Frankfurt (18. März 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +7,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +182,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 96,51 Mio..

    Seite 1 von 8 



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